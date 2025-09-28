Зеленский анонсировал крупную сделку с США на $90 млрд

Украинский президент Владимир Зеленский готовит крупную сделку с США по закупке оружия, сообщает Politico. Глава республики передал американскому коллеге Дональду Трампу подробный список военных потребностей, в том числе запросы на дальнобойное оружие. По информации издания, стоимость сделки составляет $90 млрд (7,5 трлн рублей).

Мы обсудили и согласовали основные моменты с президентом. Теперь переходим к практической реализации, — высказался президент Украины.

Ранее Зеленский заявил, что Киев заключил соглашения с рядом африканских стран о поставках лишнего оружия, произведенного для Вооруженных сил Украины. Он пояснил, что вырученные средства будут использованы для закупки необходимых для армии видов вооружения, которые в данный момент отсутствуют.

Кроме того, военный эксперт Игорь Никулин заявил, что Украина будет получать от западных стран лишь устаревшее оружие. По его мнению, несмотря на усиление антироссийской риторики, этот принцип останется неизменным, и даже Трамп не изменит такой курс.