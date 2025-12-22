Уиткоффа заподозрили в нарушении этики из-за заключенных с ОАЭ сделок Уиткофф может стать фигурантом этического расследования в США из-за сделок с ОАЭ

В Госдепартаменте США началась служебная проверка по запросу сенаторов о возможных этических нарушениях в ходе экспорта передовых американских полупроводников в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает портал Semafor. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф может стать фигурантом расследования из-за заключенных с Абу-Даби сделок.

Независимый орган по надзору Госдепартамента рассматривает запрос двух сенаторов-демократов о расследовании того, нарушали ли должностные лица администрации [президента США Дональда] Трампа этические нормы в связи со сделками с участием Объединенных Арабских Эмиратов, — говорится в публикации.

Сенаторы-демократы Элизабет Уоррен и Элисса Слоткин обратили внимание на участие Стива Уиткоффа и американского инвестора Дэвида Сакса, назначенного Трампом ответственным за политику в области ИИ, в сделке, согласно которой США обязались экспортировать передовые американские чипы в ОАЭ. Речь идет о поставках полупроводников, эквивалентных до 35 тыс. чипов Nvidia Blackwell (GB300), эмиратской компании G42 и саудовской Humain.

Минторг США выдал соответствующее разрешение в ноябре. Уоррен и Слоткин заподозрили конфликт интересов в связи с возможными деловыми связями Уиткоффа и Сакса с ОАЭ. Генеральный инспектор Госдепа направил сенаторам письма, подтвердив, что изучает их запрос о расследовании.

