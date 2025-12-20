«Новый путь развития»: в Китае создали уникальный чип для генеративного ИИ

В Китае разработали передовой оптический чип LightGen для генеративного ИИ

Ученые из Шанхайского университета Цзяотун разработали полностью оптический вычислительный чип LightGen для крупномасштабной генерации изображений и видео, сообщает China Daily. Чип может выполнять множество задач, включая семантическую генерацию изображений высокого разрешения, 3D-генерацию и генерацию видео высокой четкости.

LightGen открывает новый путь для развития генеративного ИИ с большей скоростью и эффективностью, — отметили специалисты.

По их словам, оптические вычисления подразумевают обработку информации с использованием света, а не электронов, расположенных внутри транзисторов. Исследователи также подчеркнули, что их разработка достигла сопоставимого качества генерации с ведущими электронными нейронными сетями — Stable Diffusion и NeR.

