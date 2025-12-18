Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 13:30

В России создали мощнейший 70-кубитный квантовый компьютер

Росатом заявил об успешном испытании отечественного квантового компьютера

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Научная группа из Физического института имени П. Н. Лебедева РАН (ФИАН) при поддержке госкорпорации Росатома успешно продемонстрировала работу прототипа 70-кубитного квантового компьютера, рассказали ТАСС в пресс-службе компании. В основе нового вычислителя лежат ионы редкоземельного металла иттербия, которые служат носителями квантовой информации.

Успешная демонстрация вычислителя прошла в ходе контрольного эксперимента, фиксирующего результат развития установки, — сказали в компании.

Разработка такого масштаба выводит отечественные технологии на новый уровень сложности и приближает создание систем, способных решать задачи, недоступные для классических суперкомпьютеров. Координацию всего проекта осуществляет компания «Росатом квантовые технологии», обеспечивающая интеграцию научных достижений в индустриальный сектор страны.

Ранее сибирские палеонтологи обнаружили новый вид ископаемых двустворчатых моллюсков, которые обитали в морях юрского периода. Находка позволила ученым проследить до сих пор неизвестные миграционные маршруты организмов из Европы в Арктику и Южное полушарие.

Росатом
технологии
разработчики
ученые
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Прокуратура не согласилась с оправданием матери по делу об убийстве дочери
Жители Николаевска-на-Амуре пожаловались на обилие сугробов
В Минобороны раскрыли результаты контратаки ВСУ под Купянском
«Проблема комплексная»: академик РАН об увеличении продолжительности жизни
Активные хобби для пожилых: идеи для движения, общения и радости
Товарный контент набрал 30 млрд просмотров в соцсети «ВКонтакте»
В Госдуме раскритиковали бизнесменов, жалующихся на нехватку рабочих рук
«Россия воспитывает таких вратарей»: Кавазашвили восхищен рекордом Сафонова
Невролог объяснила, когда аутизм поддается коррекции
Магнитные бури сегодня, 18 декабря: что завтра, слабость, головные боли
В Москве открыли памятник создателям легендарного советского фильма
Мессенджеру Telegram прилетел штраф на 6 млн рублей
Юрист раскрыл судьбу бюджетников из МГПУ после требования перевестись
В Баку запросили пожизненный срок лидеру карабахских сепаратистов Варданяну
Путин позвонит участнику «Елки желаний»
На Кубе введут плавающий курс валюты
Кремль назвал опасным нагнетание напряженности вокруг Венесуэлы
«Настоящий босс»: представители ЧМ не прошли мимо рекорда Сафонова
Зеленский раскрыл, какой компромисс ищут США по Донбассу
Наступление ВС РФ на Харьков 18 декабря: «Солнцепеки» устроили ад для ВСУ
Дальше
Самое популярное
Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо
Общество

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами
Общество

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Салат «Подкова» на удачу в 2026 году: без слоев — все смешал и красиво уложил на тарелку
Общество

Салат «Подкова» на удачу в 2026 году: без слоев — все смешал и красиво уложил на тарелку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.