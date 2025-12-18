В России создали мощнейший 70-кубитный квантовый компьютер

Научная группа из Физического института имени П. Н. Лебедева РАН (ФИАН) при поддержке госкорпорации Росатома успешно продемонстрировала работу прототипа 70-кубитного квантового компьютера, рассказали ТАСС в пресс-службе компании. В основе нового вычислителя лежат ионы редкоземельного металла иттербия, которые служат носителями квантовой информации.
Успешная демонстрация вычислителя прошла в ходе контрольного эксперимента, фиксирующего результат развития установки, — сказали в компании.
Разработка такого масштаба выводит отечественные технологии на новый уровень сложности и приближает создание систем, способных решать задачи, недоступные для классических суперкомпьютеров. Координацию всего проекта осуществляет компания «Росатом квантовые технологии», обеспечивающая интеграцию научных достижений в индустриальный сектор страны.
