В России создали мощнейший 70-кубитный квантовый компьютер Росатом заявил об успешном испытании отечественного квантового компьютера

Научная группа из Физического института имени П. Н. Лебедева РАН (ФИАН) при поддержке госкорпорации Росатома успешно продемонстрировала работу прототипа 70-кубитного квантового компьютера, рассказали ТАСС в пресс-службе компании. В основе нового вычислителя лежат ионы редкоземельного металла иттербия, которые служат носителями квантовой информации.

Успешная демонстрация вычислителя прошла в ходе контрольного эксперимента, фиксирующего результат развития установки, — сказали в компании.

Разработка такого масштаба выводит отечественные технологии на новый уровень сложности и приближает создание систем, способных решать задачи, недоступные для классических суперкомпьютеров. Координацию всего проекта осуществляет компания «Росатом квантовые технологии», обеспечивающая интеграцию научных достижений в индустриальный сектор страны.

