Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
30 октября 2025 в 18:19

Сибирские ученые обнаружили новый вид древних моллюсков

Палеонтологи отделения РАН в Сибири обнаружили новый вид ископаемых моллюсков

Ископаемые моллюски Ископаемые моллюски Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Палеонтологи обнаружили новый вид ископаемых двустворчатых моллюсков, которые обитали в морях юрского периода, пишет издание Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) «Наука в Сибири». Эта находка позволила ученым проследить до сих пор неизвестные миграционные маршруты организмов из Европы в Арктику и Южное полушарие.

Специалисты Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН нашли двустворчатых моллюсков рода Lopatinia в районе среднего течения реки Анабар. Ископаемые организмы, как выяснили ученые, питались органическими веществами, извлекая их из морского грунта. Этот вид, по словам исследователей, является древнейшим из всех, когда-либо обитавших на территории Сибири.

Старший научный сотрудник института Игорь Косенко рассказал, что в районе между ручьем Хадыга и верховьями реки Чымары обнаружили большое количество раковин этих моллюсков. Их сохранность позволила детально изучить все морфологические признаки. От уже известных видов Lopatinia отличает особая форма раковины, полное отсутствие радиальной скульптуры — ребер или струек, расходящихся от центра — и специфические особенности строения замочного аппарата.

Ранее в монгольской части пустыни Гоби обнаружили уникальную окаменелость древнейшего из известных видов динозавров. Находка представляла собой наиболее полный его скелет из когда-либо найденных.

Сибирь
ученые
открытия
моря
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новым главой «Моссада» может стать уроженец Белоруссии
Роскомнадзор опроверг сообщения о блокировке мессенджеров в Крыму
Комета или корабль пришельцев: что за объект 3I/ATLAS приближается к Земле
Не стало звезды фильма «Приключения Али-Бабы и сорока разбойников»
Недалеко от Кунашира обнаружили редкого кита-горбача
Лечебная диета «Стол № 4»: полный список продуктов и меню на неделю
Не просто оладьи: 8 неожиданных рецептов, которые вас удивят
Голливудского продюсера приговорили почти к 150 годам тюрьмы
Стали известны дата и место прощания с Андреем Гриневичем
В России изменят процедуру поступления в медвузы
Пожилого военного пенсионера задержали за посты про СВО
Душитель бабушек не согласен с пожизненным: поволжский маньяк идет в суд
Принц Уильям и Миддлтон выиграли суд против таблоида
Генерал сообщил о немецких снайперах в рядах ВСУ
Главе района Коми сменили домашний арест на запрет определенных действий
Названы основные версии пропажи Усольцевых: что известно, поиски 30 октября
Автор «Песни льда и пламени» выиграл в суде против создателей ChatGPT
На Украине в ТЦК произошла стрельба
В МИД РФ назвали настоящую угрозу для стран Евросоюза
«Они заменили бы много мужчин»: в Раде не утихает тема мобилизации женщин
Дальше
Самое популярное
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно
Москва

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно

Посадите в ноябре — ваш сад будет в цвету с июля до первого снега! Многолетник-талисман с нежными цветками
Общество

Посадите в ноябре — ваш сад будет в цвету с июля до первого снега! Многолетник-талисман с нежными цветками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.