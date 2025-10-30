Сибирские ученые обнаружили новый вид древних моллюсков

Палеонтологи обнаружили новый вид ископаемых двустворчатых моллюсков, которые обитали в морях юрского периода, пишет издание Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) «Наука в Сибири». Эта находка позволила ученым проследить до сих пор неизвестные миграционные маршруты организмов из Европы в Арктику и Южное полушарие.

Специалисты Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН нашли двустворчатых моллюсков рода Lopatinia в районе среднего течения реки Анабар. Ископаемые организмы, как выяснили ученые, питались органическими веществами, извлекая их из морского грунта. Этот вид, по словам исследователей, является древнейшим из всех, когда-либо обитавших на территории Сибири.

Старший научный сотрудник института Игорь Косенко рассказал, что в районе между ручьем Хадыга и верховьями реки Чымары обнаружили большое количество раковин этих моллюсков. Их сохранность позволила детально изучить все морфологические признаки. От уже известных видов Lopatinia отличает особая форма раковины, полное отсутствие радиальной скульптуры — ребер или струек, расходящихся от центра — и специфические особенности строения замочного аппарата.

