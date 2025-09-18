Празднование Дня города в Москве
18 сентября 2025 в 21:25

В Монголии нашли останки «самого загадочного» динозавра

В Монголии нашли древнейшую и наиболее полную окаменелость пахицефалозавра

Пахицефалозавр (реконструкция) Пахицефалозавр (реконструкция) Фото: fotototo/blickwinkel/Global Look Press

В монгольской части пустыни Гоби обнаружена уникальная окаменелость — древнейший из известных и один из «самых загадочных» видов динозавров, передает NBC News. Находка представляет собой наиболее полный скелет пахицефалозавра из когда-либо найденных.

Окаменелость, возраст которой составляет от 108 до 115 млн лет, принадлежит молодой особи, — говорится в публикации.

В отличие от предыдущих фрагментарных находок, этот экземпляр сохранил более половины скелета, включая характерный куполообразный череп. Отмечается, что открытие предоставляет палеонтологам беспрецедентную возможность изучить анатомию одного из самых загадочных видов динозавров, о котором ранее было известно крайне мало.

Ранее окаменелые отпечатки флоры и фауны юрского периода были найдены возле Новокузнецка. Находки помогут больше узнать о растительности и животном мире на Земле около 200 млн лет назад.

До этого в Австралии палеонтологи впервые обнаружили кололит титанозавра — окаменелое содержимое желудка. В нем нашли несколько слоев затвердевших растений.

