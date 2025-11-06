Суд в Лондоне конфисковал три скелета динозавров на 12,4 млн фунтов

Высокий суд Англии и Уэльса постановил конфисковать у сингапурского бизнесмена Су Бинхая три скелета динозавров стоимостью 12,4 млн фунтов стерлингов (1,3 млрд рублей). Решение связано с расследованием возможного отмывания денег на сумму 2,5 трлн фунтов (272,5 трлн рублей), сообщает The Times.

Согласно закону о доходах от преступной деятельности, власти могут изымать активы, даже если их владелец не был признан виновным. Су Бинхай приобрел три скелета — стегозавра и двух аллозавров — на аукционе Christie's в декабре прошлого года. Возраст окаменелостей составляет 145–157 млн лет.

Помимо динозавров, у предпринимателя конфисковали девять элитных апартаментов в Лондоне и 11 китайских произведений искусства на сумму 400 тыс. фунтов (42,4 млн рублей). Согласно судебному постановлению, четверть средств от продажи изъятых активов будет переведена на банковский счет, указанный самим Су Бинхаем.

