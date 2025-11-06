Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 ноября 2025 в 14:08

Суд в Лондоне конфисковал три скелета динозавров на 12,4 млн фунтов

Скелет динозавра Скелет динозавра Фото: Marco Destefanis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Высокий суд Англии и Уэльса постановил конфисковать у сингапурского бизнесмена Су Бинхая три скелета динозавров стоимостью 12,4 млн фунтов стерлингов (1,3 млрд рублей). Решение связано с расследованием возможного отмывания денег на сумму 2,5 трлн фунтов (272,5 трлн рублей), сообщает The Times.

Согласно закону о доходах от преступной деятельности, власти могут изымать активы, даже если их владелец не был признан виновным. Су Бинхай приобрел три скелета — стегозавра и двух аллозавров — на аукционе Christie's в декабре прошлого года. Возраст окаменелостей составляет 145–157 млн лет.

Помимо динозавров, у предпринимателя конфисковали девять элитных апартаментов в Лондоне и 11 китайских произведений искусства на сумму 400 тыс. фунтов (42,4 млн рублей). Согласно судебному постановлению, четверть средств от продажи изъятых активов будет переведена на банковский счет, указанный самим Су Бинхаем.

Ранее ученые из Мичиганского университета выяснили, что массовое вымирание динозавров 66 млн лет назад не только привело к смене видового состава животного мира, но и радикально изменило ландшафты Земли. По данным издания, исчезновение гигантских рептилий привело к бурному росту лесов, что стабилизировало почву и изменило русла рек.

