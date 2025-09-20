Ученые рассказали, как исчезновение динозавров изменило ландшафты Земли CE&E: исчезновение динозавров привело к разрастанию лесов и изменению рек

Массовое вымирание динозавров 66 млн лет назад не только привело к смене видового состава животного мира, но и радикально изменило ландшафты Земли, сообщает журнал Communications Earth & Environment со ссылкой на исследование ученых из Мичиганского университета. По данным издания, исчезновение гигантских рептилий привело к бурному росту лесов, что стабилизировало почву и изменило русла рек.

До падения астероида динозавры вытаптывали и поедали растительность, создавая открытые пространства с редкой травой, где реки текли свободно. После их исчезновения леса стали густыми, что привело к формированию «полосатых» слоев песчаников, характерных для извилистых речных русел, и снижению частоты разливов.

Эти изменения произошли сразу после вымирания, что доказывает находка слоя глины с высоким содержанием иридия. Данный слой отделяет породы с останками динозавров от слоев с костями первых млекопитающих.

