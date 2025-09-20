«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
20 сентября 2025 в 19:00

Ученые рассказали, как исчезновение динозавров изменило ландшафты Земли

CE&E: исчезновение динозавров привело к разрастанию лесов и изменению рек

Фото: Then Chih Wey/Xinhua/Global Look Press

Массовое вымирание динозавров 66 млн лет назад не только привело к смене видового состава животного мира, но и радикально изменило ландшафты Земли, сообщает журнал Communications Earth & Environment со ссылкой на исследование ученых из Мичиганского университета. По данным издания, исчезновение гигантских рептилий привело к бурному росту лесов, что стабилизировало почву и изменило русла рек.

До падения астероида динозавры вытаптывали и поедали растительность, создавая открытые пространства с редкой травой, где реки текли свободно. После их исчезновения леса стали густыми, что привело к формированию «полосатых» слоев песчаников, характерных для извилистых речных русел, и снижению частоты разливов.

Эти изменения произошли сразу после вымирания, что доказывает находка слоя глины с высоким содержанием иридия. Данный слой отделяет породы с останками динозавров от слоев с костями первых млекопитающих.

Ранее ученые из Техасского университета впервые зафиксировали естественное появление гибрида зеленой и голубой соек, вызванное изменением климата. Виды, разделенные 7 млн лет эволюции, встретились в Техасе из-за смещения ареалов обитания.

ученые
динозавры
Земля
изменения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
SHAMAN начал выступление на «Интервидении»
Глава МИД Ирана прокомментировал слухи о переговорах с США
Конкурсантка из США отказалась от выступления на «Интервидении»
Президент Польши нарушил традицию, не пригласив главу МИД в свой самолет
Участница «Интервидения» из Кубы удивила мультипликационной зарисовкой
Лавров выступил перед участниками «Интервидения» с приветственным словом
На табло украинского поезда появилась надпись в поддержку России
Слуцкий раскрыл причину провокаций Прибалтики против России
Посол Мексики в РФ поделился впечатлениями о подмосковных электричках
Евросоюз расследует массовый сбой в работе аэропортов
Запорожский губернатор раскрыл, что утаивает МАГАТЭ
Путин поприветствовал участников «Интервидения-2025»
Трамп потребовал от Венесуэлы забрать всех сумасшедших
В России может появиться новый чемпионат для школьников
Захарова обыграла конфликт в украинском поезде
Для ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом построят 239 мостов
Спасатели разобрали завалы после ЧП в московской школе
«Мир стал таким»: Кудрявцева высказалась об «Интервидении»
Поцелуй SHAMAN и Мизулиной на «Интервидении» попал на фото
В ГД ответили «политическому трупу» Ющенко на слова о походе на Москву
Дальше
Самое популярное
Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября
Россия

Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно
Семья и жизнь

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 сентября: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 сентября: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.