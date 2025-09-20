«Интервидение-2025»
20 сентября 2025 в 14:54

Ученые обнаружили первый «климатический» гибрид птиц

EAE: гибрид зеленой и голубой соек появился из-за изменений климата

Голубая сойка Голубая сойка Фото: M. Woike/blickwinkel/Global Look Press

Ученые из Техасского университета впервые зафиксировали естественное появление гибрида зеленой и голубой соек, вызванное изменением климата, сообщает журнал Ecology and Evolution. Виды, разделенные 7 млн лет эволюции, встретились в Техасе из-за смещения ареалов обитания.

По данным издания, исследование началось после того, как профессор Брайан Стоукс обнаружил фотографию птицы с аномальным окрасом: телом голубой сойки, но с черной «маской» и белой грудью. Генетический анализ пойманной особи подтвердил, что это гибрид с матерью — зеленой сойкой и отцом — голубой сойкой.

В журнале говорится, что это первый документально подтвержденный случай естественной гибридизации, вызванной климатическими изменениями. Ученые подчеркивают, что гибрид символизирует не казус, а перестройку экосистем.

Ранее ученые в Испании выявили 229 пар хромосом у бабочки вида атласская голубянка. Насекомое стало рекордсменом по количеству пар хромосом среди всех живых существ на земле. Исследователи установили, что необычно большое число хромосом у этого вида является следствием уникальной эволюции.

птицы
гибриды
климат
ученые
США
