Ученые обнаружили первый «климатический» гибрид птиц

Ученые из Техасского университета впервые зафиксировали естественное появление гибрида зеленой и голубой соек, вызванное изменением климата, сообщает журнал Ecology and Evolution. Виды, разделенные 7 млн лет эволюции, встретились в Техасе из-за смещения ареалов обитания.

По данным издания, исследование началось после того, как профессор Брайан Стоукс обнаружил фотографию птицы с аномальным окрасом: телом голубой сойки, но с черной «маской» и белой грудью. Генетический анализ пойманной особи подтвердил, что это гибрид с матерью — зеленой сойкой и отцом — голубой сойкой.

В журнале говорится, что это первый документально подтвержденный случай естественной гибридизации, вызванной климатическими изменениями. Ученые подчеркивают, что гибрид символизирует не казус, а перестройку экосистем.

