Ученые нашли существо с самым большим количеством хромосом на земле Sanger Institute: у бабочки вида атласская голубянка выявили 229 пар хромосом

Ученые Института Сенгера (Sanger Institute) и Института эволюционной биологии в Испании выявили 229 пар хромосом у бабочки вида атласская голубянка, пишет MIR24.TV. Насекомое стало рекордсменом по количеству пар хромосом среди всех живых существ на земле.

Исследователи установили, что необычно большое число хромосом у этого вида является следствием уникальной эволюции. Несмотря на чрезвычайно высокое количество хромосом, общий объем генетической информации у атласской голубянки сопоставим с другими видами бабочек. Разница в том, что их ДНК разделена на множество мелких фрагментов.

Все хромосомы атласской голубянки, за исключением половых, разделились, что привело к увеличению их числа с 24 до 229 пар. По данным ученых, эта масштабная геномная перестройка вида произошла всего за 3 млн лет.

