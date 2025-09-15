Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 13:05

Ученые нашли существо с самым большим количеством хромосом на земле

Sanger Institute: у бабочки вида атласская голубянка выявили 229 пар хромосом

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ученые Института Сенгера (Sanger Institute) и Института эволюционной биологии в Испании выявили 229 пар хромосом у бабочки вида атласская голубянка, пишет MIR24.TV. Насекомое стало рекордсменом по количеству пар хромосом среди всех живых существ на земле.

Исследователи установили, что необычно большое число хромосом у этого вида является следствием уникальной эволюции. Несмотря на чрезвычайно высокое количество хромосом, общий объем генетической информации у атласской голубянки сопоставим с другими видами бабочек. Разница в том, что их ДНК разделена на множество мелких фрагментов.

Все хромосомы атласской голубянки, за исключением половых, разделились, что привело к увеличению их числа с 24 до 229 пар. По данным ученых, эта масштабная геномная перестройка вида произошла всего за 3 млн лет.

Японские ученые из Университета Миэ во главе с доктором Ретаро Хасидзумэ впервые удалили лишнюю хромосому в клетках людей с синдромом Дауна. Во время эксперимента они применили инструмент редактирования генов CRISPR-Cas9.

хромосомы
ученые
бабочки
ДНК
