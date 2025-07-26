Ученые впервые избавились от лишней хромосомы у людей с синдромом Дауна В Японии впервые удалили лишнюю хромосому в клетках людей с синдромом Дауна

Японские ученые из Университета Миэ во главе с доктором Ретаро Хасидзумэ впервые удалили лишнюю хромосому в клетках людей с синдромом Дауна, сообщает издание Vietnam.vn. Во время эксперимента они применили инструмент редактирования генов CRISPR-Cas9. С его помощью была удалена 21-я хромосома, которая и становится причиной этого синдрома.

По словам специалистов, после процедуры в клеточных линиях, полученных из плюрипотентных стволовых клеток и дермальных фибробластов, нормализовались ключевые показатели. Однако метод пока не будут вводить в медицинскую практику из-за высокого риска повреждения других хромосом во время операции.

Ранее российские исследователи из МГУ разработали усовершенствованную версию фермента L-аспарагиназа для лечения лимфобластного лейкоза. Модифицированный препарат обладает повышенной эффективностью и вызывает меньше побочных реакций по сравнению с существующими аналогами.

До этого ученые Саратовского медуниверситета разработали новый метод борьбы с внутрибольничными инфекциями. Они использовали почвенные бактерии для производства наночастиц серебра, эффективных против устойчивых к антибиотикам микробов.