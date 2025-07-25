В России создали перспективный препарат против лейкоза Ученые МГУ создали модифицированный фермент для лечения рака крови

Российские исследователи из МГУ разработали усовершенствованную версию фермента L-аспарагиназа для лечения лимфобластного лейкоза, передает RT. Модифицированный препарат обладает повышенной эффективностью и вызывает меньше побочных реакций по сравнению с существующими аналогами.

Ученые присоединили к молекуле фермента полиамины — соединения, которые помогают лекарству точнее воздействовать на раковые клетки. Благодаря этому новое средство дольше сохраняет активность в организме и требует менее частого введения — раз в 7-14 дней вместо каждых двух-трех дней при текущей терапии.

Особенность разработки заключается в ее избирательном действии. Модифицированный фермент маскируется под питательное вещество, проникая непосредственно в опухолевые клетки, где разрушает критически важную для них аминокислоту аспарагин. При этом здоровые клетки практически не страдают — негативное воздействие на них снижено в два-четыре раза.

Будущие исследования позволят найти лучшую форму препарата для наиболее эффективного поглощения раковыми клетками и их избирательного уничтожения. В дальнейшем мы планируем применить наш подход на различных типах клеток, в том числе на клетках пациентов с онкологическими заболеваниями, — рассказала руководитель проекта, профессор химического факультета МГУ Елена Кудряшова.

В настоящее время разработка проходит лабораторные испытания. Ученые рассчитывают, что в перспективе их открытие позволит создать более безопасную и эффективную терапию не только лейкоза, но и других онкологических заболеваний.

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