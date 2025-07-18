Участница БИОПРОМ-2025 рассказала о революционном препарате против рака

Отечественный препарат «АнтионкоРАН-М» против тяжелых форм онкозаболеваний проходит клинические испытания, рассказала участница форума БИОПРОМ-2025, сотрудник ГНЦ ИБХ РАН и одна из создателей лекарства Ирина Алексеенко. Она отметила, что это первый в России невирусный генотерапевтический противоопухолевый препарат.

«АнтионкоРАН-М» состоит из двух генов, — один попадает в опухоль и провоцирует там токсин, убивающий раковые клетки. Второй — производит белок, который привлекает к новообразованию клетки иммунной системы и активизирует борьбу. Поскольку препарат действует на универсальные свойства опухоли, он потенциально эффективен в отношении многих типов рака, — подчеркнула Алексеенко.

Первая фаза испытаний с участием ограниченной группы пациентов, которым не помогла другая терапия, подтвердила эффективность препарата «АнтионкоРАН-М». Лекарство продемонстрировало свою универсальность. В случае успешного завершения всех этапов исследований препарат может стать доступным для пациентов уже в 2027 году, отметила Алексеенко.

«АнтионкоРАН-М» представят на выставке-форуме БИОПРОМ-2025. Событие пройдет с 6 по 7 октября этого года в многофункциональном культурно-деловом центре «Геленджик Арена» в Геленджике.

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