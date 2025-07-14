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14 июля 2025 в 11:41

На форум «День будущего» в рамках ВЭФ стартовала онлайн-регистрация

Фото: Пресс-служба ВЭФ 2025

На Международный молодежный экономический форум «День будущего» стартовала онлайн-регистрация, которая продлится до 10 августа. Мероприятие организуют 6 сентября в рамках X Восточного экономического форума во Владивостоке.

В программу войдут сессии с экспертами, менторская гостиная, практические лекции и мастер-классы в формате TED Talks, а также интерактив «30 вопросов». Участниками станут молодые люди от 18 до 35 лет: предприниматели, ученые, профессионалы разных сфер, общественные деятели, госслужащие и студенты ведущих вузов страны.

Темами форума станут создание авторских бизнес-проектов, цифровизация и ИИ, социальные медиа и создание собственного бренда, волонтерство и наставничество. Более того, участники поговорят о здоровом и активном образе жизни, а также обсудят инвестиционные перспективы развития бизнеса на Дальнем Востоке. В качестве спикеров выступят лидеры мнений и представители крупных компаний.

Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «ВОИН» поучаствует с 3 по 6 сентября в Восточном экономическом форуме. В рамках события он представит две масштабные площадки.

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