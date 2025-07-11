Две масштабные площадки центра «ВОИН» откроют на ВЭФ-2025

Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «ВОИН» поучаствует с 3 по 6 сентября в Восточном экономическом форуме во Владивостоке. В рамках события он представит две масштабные площадки.

Пространства организации разместят как в кампусе ДВФУ, так и впервые на территории выставки «Улица Дальнего Востока». На уличной площадке развернется масштабный военно-спортивный городок площадью свыше 500 квадратных метров. Там посетители смогут принять участие в мастер-классах по программам центра.

На стенде «ВОИН» в ДВФУ гости Форума смогут узнать о работе филиалов центра с помощью интерактивной мультимедийной панели. Также для участников подготовлены мастер-классы по основам тактической медицины, управлению БПЛА на симуляторе, разборке и сборке автомата Калашникова. Кроме того, на обеих площадках проведут квесты с ценными призами для победителей.

На площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке 3 сентября откроется мультимедийная выставка «Улица Дальнего Востока» в ходе X Восточного экономического форума. В рамках нее гостям представят павильон «Развиваем Дальний», посвященный возможностям макрорегиона.