Выставка «Улица Дальнего Востока» откроется в рамках ВЭФ-2025

На площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке 3 сентября откроется мультимедийная выставка «Улица Дальнего Востока» в ходе X Восточного экономического форума. В рамках нее гостям представят павильон «Развиваем Дальний», посвященный возможностям макрорегиона.

Жители и гости Владивостока смогут совершить виртуальное турне по Дальнему Востоку через четыре тематические экспозиции. Среди них «Путешествовать», «Учиться», «Работать» и «Жить». Гости павильона узнают о стремительном развитии макрорегиона и перспективах местной экономики.

Кроме того, посетителям расскажут об образовательных программах вузов и колледжей, популярных туристических направлениях и современной инфраструктуре для отдыха. Все экспозиции оснастят интерактивными панелями с познавательными видеороликами и подробными материалами.

В Забайкальском крае с 25 по 27 июня прошел внешнеэкономический форум «Новые горизонты — 2025» в рамках ВЭФ. Мероприятие собрало полторы тысячи представителей органов государственной власти, бизнеса и экспертного сообщества.