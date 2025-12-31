1 января без тяжелого похмелья: врач дала советы, как этого добиться

Новогодняя ночь — это не только магия, но и серьезное испытание для нашего пищеварения, печени и сердечно-сосудистой системы. Чтобы 1 января стало днем отдыха, а не борьбы с последствиями, важно с умом подойти к выбору блюд и напитков для праздничного стола. Врач-терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен рассказала в интервью NEWS.ru, как пережить праздничное застолье.

Совет 1. Алкоголь: принцип «одного напитка»

Самая частая причина тяжелого утра — это не столько количество, сколько смешивание разных видов алкоголя. Виноградное вино, зерновая водка, яблочный сидр имеют в составе разные побочные продукты брожения (сивушные масла, красители, дубильные вещества). Для их переработки печень использует разные ферментные системы. «Коктейль» из напитков перегружает ее, приводя к более тяжелой и комплексной интоксикации, которая ощущается как мучительное похмелье.

Что делать? Выберите для вечера один тип напитка и придерживайтесь его. Если начали с шампанского, им и продолжайте. Если с коньяка, то не переходите на вино. И обязательно установите для себя лимит по бокалам или рюмкам заранее.

Совет 2. Стратегия на тарелке: правильная последовательность

Наш желудок — не бездонная яма. Порядок, в котором мы едим, напрямую влияет на скорость пищеварения и чувство тяжести. Тяжелые, жирные и белковые блюда (мясо, холодец, салаты с майонезом) перевариваются долго. Если сразу ими «загрузиться», желудок растянется, пищеварение замедлится, а чувство сонливости и переполнения наступит очень быстро.

Что делать? Начните с легких закусок и овощей. Салат с зеленью, легкий овощной суп-пюре или морепродукты подготовят желудок, запустят выработку ферментов и создадут полезный объем, который частично заполнит желудок. Затем переходите к горячим блюдам и более плотным салатам. Так вы съедите их меньше и почувствуете себя комфортнее.

Совет 3. Тайминг: разделите ужин и праздничный перекус

Пытаться съесть все и сразу в 23:55 — плохая идея для метаболизма. Обильный прием пищи непосредственно перед сном, а после боя курантов многие вскоре ложатся отдыхать, нарушает естественные циркадные ритмы организма. Пищеварение замедляется, еда «стоит» в желудке, повышается риск изжоги. Организм вместо отдыха вынужден тяжело работать.

Что делать? Проведите основной семейный ужин в 20:00–21:00. В него включите сытные горячие блюда, салаты. К полуночи желудок уже частично справится с нагрузкой. После боя курантов накройте стол с отдельными легкими закусками к шампанскому: фруктовой тарелкой, канапе с сыром и виноградом, легкими морепродуктами. Это будет празднично, но не обременительно.

Совет 4. Вода — ваш главный союзник

За праздничным столом мы часто пьем соки, газировку и алкоголь, забывая о простой воде. Спиртное и соленые закуски (икра, рыба, сыры) вызывают обезвоживание. Недостаток воды усугубляет симптомы будущего похмелья (головная боль, слабость) и мешает нормальному пищеварению. Сладкие газированные напитки резко повышают уровень сахара в крови и создают дополнительную нагрузку.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что делать? Поставьте на стол кувшин с чистой питьевой водой без газа. Заведите правило: один бокал алкоголя — один стакан воды. Чередуйте их. Это кардинально снизит общее потребление алкоголя, предотвратит обезвоживание и поможет организму справляться с нагрузкой.

Совет 5. Осторожно с «тяжелой артиллерией»: майонез и жирное

Оливье и селедка под шубой — это вкусно, но именно они часто становятся главными виновниками ночной тяжести в животе. Промышленный майонез — это эмульсия из растительного масла с высоким содержанием омега-6 жирных кислот, которые в избытке провоцируют воспалительную реакцию в организме. В сочетании с вареными овощами и тяжелым белком (колбаса, жирное мясо) это создает невероятную нагрузку на поджелудочную железу и желчный пузырь.

Что делать? Не отказывайтесь от традиции, но сократите порции. Положите себе одну столовую ложку «вредного» салата, а не половину тарелки. Ищите альтернативы: часть салатов можно заправить натуральным йогуртом со специями или легкой сметаной.

Совет 6. Двигайтесь до, во время и после еды

Новогодняя ночь — не марафон по поеданию еды у телевизора. Неподвижность замедляет метаболизм и перистальтику кишечника. Вся кровь приливает к желудку, вызывая сонливость.

Что делать? До застолья сходите на прогулку, покатайтесь на коньках. Во время — активно общайтесь, танцуйте, выходите в другую комнату. Делайте паузы между блюдами. После — не ложитесь сразу спать. Хотя бы 20–30 минут посидите, походите по дому, помогите с уборкой стола. Это существенно улучшит процесс пищеварения.

Совет 7. Ферменты — не панацея, но помощник

Прием пищеварительных ферментов может быть оправдан, но это не индульгенция на обжорство. У здорового человека поджелудочная железа сама вырабатывает достаточно ферментов, но при единоразовой чрезмерной нагрузке ей может потребоваться помощь.

Что делать? Если вы знаете, что не сможете удержаться от обилия блюд, примите одну капсулу ферментов в начале основного приема пищи. Это поможет пищеварению. Но не используйте их как разрешение съесть в три раза больше. И помните: это средство для здоровых людей, при хронических болезнях ЖКТ нужна консультация врача.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Совет 8. Правило «20 минут»: сделайте паузу перед добавкой

Один из главных врагов здорового пищеварения в праздник — скорость, с которой мы едим. Сигнал о насыщении от желудка поступает в мозг с задержкой в 15–20 минут. Если вы быстро съедаете первую, часто большую, порцию и сразу тянетесь за добавкой, вы гарантированно переедите. К моменту, когда мозг поймет, что вы уже сыты, будет слишком поздно — чувство тяжести и переполнения обеспечено.

Что делать? После первой умеренной порции всех желаемых блюд сделайте обязательный перерыв на 20 минут. Встаньте из-за стола, пообщайтесь, выпейте воды, потанцуйте или выйдите на балкон. Спустя это время честно спросите себя: «Я действительно еще голоден, или мне просто хочется продолжить вкусовое удовольствие?». В 80% случаев вы поймете, что добавка не нужна, а просто хочется попробовать всего понемногу. Это и есть момент, когда можно позволить себе еще один маленький дегустационный кусочек самого любимого блюда — осознанно и без вреда.

Новый год — это праздник для души, а не для желудка. Главный секрет — сместить фокус с еды на общение, атмосферу и традиции. Готовьте не 15 салатов, а пять, но самых любимых. Больше внимания уделите украшению стола, играм, музыке и приятным разговорам. Ваше тело на следующее утро скажет вам огромное спасибо за осознанный подход, а праздник останется в памяти ярким и без мучительных подробностей.

