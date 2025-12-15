Новый год-2026
15 декабря 2025 в 12:45

Новый год без лишних килограммов: ПП-тарталетки «Секрет Афродиты»

Тарталетки без вреда для фигуры! Красиво, вкусно, просто Тарталетки без вреда для фигуры! Красиво, вкусно, просто Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Эти тарталетки заменят традиционные бутерброды с маслом. Авокадо обеспечивает полезные жиры и кремовую текстуру, а икра — белок и праздничный вид.

В идеале вам понадобится 12–15 готовых тарталеток из цельнозерновой или ржаной муки. Их можно приготовить самим. Не хотите возиться? Купите готовые: будет чуть более калорийно, зато приготовите закуску куда быстрее.

Теперь готовим крем-начинку. 1 авокадо (выбирайте спелый плод) избавьте от кожуры. Уберите косточку и разомните мякоть вилкой до состояния пюре. Добавьте 1 ст. л. сока лимона, чтобы авокадо не потемнело, 50 г мягкого творожного сыра с низким содержанием жира, щепотку соли и черного перца. Для пикантности можно добавить 1/2 зубчика чеснока, пропущенного через пресс.

Наполните тарталетки приготовленным кремом из авокадо. Сверху на крем аккуратно выложите 1 ч. л. красной икры. Украсьте закуску небольшой веточкой укропа или тонкой полоской красной рыбы.

Подавайте тарталетки сразу же.

