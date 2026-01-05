Идеальный ужин: этот салат готовится быстрее, чем доставляется пицца

Разомните вилкой мякоть одного авокадо с соком половины лимона, щепоткой соли и черного перца до состояния грубого пюре. Крупно нарежьте 200 граммов готовой копченой куриной грудки и 100 граммов твердого сыра. Смешайте мясо и сыр с авокадо, добавьте горсть каперсов и несколько нарезанных пополам черри. Выложите смесь в тарелку на подушку из заранее вымытых и высушенных руколы и шпината. Сбрызните оливковым маслом, украсьте свежим базиликом и сразу подавайте.

