Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 11:45

Идеальный ужин: этот салат готовится быстрее, чем доставляется пицца

Идеальный ужин: этот салат готовится быстрее, чем доставляется пицца Идеальный ужин: этот салат готовится быстрее, чем доставляется пицца Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Разомните вилкой мякоть одного авокадо с соком половины лимона, щепоткой соли и черного перца до состояния грубого пюре. Крупно нарежьте 200 граммов готовой копченой куриной грудки и 100 граммов твердого сыра. Смешайте мясо и сыр с авокадо, добавьте горсть каперсов и несколько нарезанных пополам черри. Выложите смесь в тарелку на подушку из заранее вымытых и высушенных руколы и шпината. Сбрызните оливковым маслом, украсьте свежим базиликом и сразу подавайте.

Ранее мы рассказывали о топе-10 рецептов кролика в духовке с пошаговым приготовлением и фото.

Читайте также
Гениально и просто: ваш новый любимый перекус менее 50 ккал
Семья и жизнь
Гениально и просто: ваш новый любимый перекус менее 50 ккал
Дух Рождества: простое и красивое печенье «Коровки» — старинный рецепт
Семья и жизнь
Дух Рождества: простое и красивое печенье «Коровки» — старинный рецепт
Капустный салат станет хитом застолья: добавьте в заправку это — она делает вкус совсем не «столовским»
Общество
Капустный салат станет хитом застолья: добавьте в заправку это — она делает вкус совсем не «столовским»
Не просто куриный суп, а чихиртма — как сливочный, но без сливок. Необычно и обалденно вкусно
Общество
Не просто куриный суп, а чихиртма — как сливочный, но без сливок. Необычно и обалденно вкусно
Пошаговый рецепт салата с креветками и апельсином, который удивит гостей
Семья и жизнь
Пошаговый рецепт салата с креветками и апельсином, который удивит гостей
простые рецепты
быстрые рецепты
салат
курица
авокадо
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Когда на улице зима: булочки в духовке — быстрый рецепт
У подростка удалили гигантскую кисту
В России предложили компенсировать ущерб обманутым покупателям жилья
Названа возможная проблема при введении медиации в процессе разводов
В МО рассказали о нюансах создания полосы безопасности в двух областях
Чудовищный снегопад идет на Москву: прогноз погоды на неделю, температура
Адвокат Лурье рассказала, когда Долина освободит квартиру
В Роскино объяснили успех мультфильма «Маша и Медведь» в арабских странах
Обстановка у изолятора Мадуро накалилась до предела
Культурологи объяснили мистическую славу Святок
Раскрыто новогоднее желание принца Гарри
В Минобороны раскрыли масштаб ударов по Украине
Названа средняя стоимость билета в кино в России
Российские силы ПВО сбили 356 украинских беспилотников
Снегоход с людьми ушел под воду
Украинских военных уличили в «маскировке» под беженцев
Россиянина задержали за переводы запрещенной организации
В Сумской области стало больше населенных пунктов под флагом России
Юрист раскрыл недостатки «популярного» среди россиян статуса банкрота
Три десятка вагонов сошли с рельсов в российском регионе
Дальше
Самое популярное
Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус
Общество

Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус

Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь
Общество

Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь

Офицеры в плену и Зеленский против Трампа: новости СВО на вечер 3 января
Россия

Офицеры в плену и Зеленский против Трампа: новости СВО на вечер 3 января

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.