09 февраля 2026 в 08:25

Крабовый цезарь с секретом: забудьте о рисе, этот салат лучше!

Салат с крабовыми палочками: проверенный рецепт Салат с крабовыми палочками: проверенный рецепт Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Если классический крабовый салат с рисом и кукурузой вам порядком надоел, пора пробовать что-то новое. Этот вариант — идеальный микс цитрусовых и крабовых палочек. Он получается легким, воздушным и выглядит на столе очень эффектно.

200 г крабовых палочек нарежьте крупными кубиками. 3 яйца сварите, очистите, нарежьте также. Сыр натрите на мелкой терке. 1 спелый апельсин очистите, обязательно удалите все белые пленки (нужна только мякоть) и нарежьте кусочками.

В майонез (где-то 3 ст. л.) добавьте измельченный зубчик чеснока для пикантности. Смешайте все ингредиенты, кроме сухариков. 50 г сухариков (лучше с солью или сыром) высыпьте сверху непосредственно перед подачей, чтобы они остались хрустящими.

  • Совет: чтобы апельсин не дал слишком много сока, нарезанную мякоть можно предварительно откинуть на сито на 5 минут. Это сохранит текстуру салата идеальной до конца вечера.

Попробуйте простой слоеный салат «Крабовая слойка» из четырех ингредиентов.

