Прощай, оливье, здравствуй, «Крабовая слойка»! Легкий салат из 4 продуктов

Иногда для создания кулинарного шедевра не нужен долгий список продуктов или часы у плиты. Салат «Крабовая слойка» — яркое тому подтверждение. Это блюдо — палочка-выручалочка, когда хочется порадовать близких чем-то особенным, не жертвуя временем.
Для начала измельчите 200 г крабовых палочек кубиками, а 100 г твердого сыра натрите на терке. Секретный ингредиент — пачка хрустящих сухариков с насыщенным вкусом (чеснок или хрен). Не перемешивая, формируем слои:
крабовые палочки, покрытые тонкой майонезной сеточкой;
сыр, который также слегка промазывается 150 г майонеза;
сухарики.
Оставьте блюдо на полчаса при комнатной температуре, чтобы сухарики впитали часть соуса, но сохранили текстуру. Для эффектной подачи используйте форму или кулинарное кольцо.
