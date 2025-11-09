Прощай, оливье, здравствуй, «Крабовая слойка»! Легкий салат из 4 продуктов

Иногда для создания кулинарного шедевра не нужен долгий список продуктов или часы у плиты. Салат «Крабовая слойка» — яркое тому подтверждение. Это блюдо — палочка-выручалочка, когда хочется порадовать близких чем-то особенным, не жертвуя временем.

Для начала измельчите 200 г крабовых палочек кубиками, а 100 г твердого сыра натрите на терке. Секретный ингредиент — пачка хрустящих сухариков с насыщенным вкусом (чеснок или хрен). Не перемешивая, формируем слои:

крабовые палочки, покрытые тонкой майонезной сеточкой;

сыр, который также слегка промазывается 150 г майонеза;

сухарики.

Оставьте блюдо на полчаса при комнатной температуре, чтобы сухарики впитали часть соуса, но сохранили текстуру. Для эффектной подачи используйте форму или кулинарное кольцо.

