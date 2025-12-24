Новый год — 2026
Идеальное горячее на Новый год: разноцветные стожки с фаршем и овощами. Ярко, как салют, и так же быстро исчезают

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Это блюдо станет настоящим взрывом цвета и вкуса на вашем праздничном столе. Сочетание нежного мясного фарша с яркой палитрой овощей, запеченных в порционных формах, напоминает миниатюрные праздничные салюты. Оно не только радует глаз, но и решает вечный вопрос с гарниром, объединяя все в одной удобной порции, которую так любят и взрослые, и дети.

Для приготовления вам понадобится: 500 г мясного фарша (свинина + говядина), 3 картофелины, 1 морковь, 100 г замороженной кукурузы, 100 г замороженного зеленого горошка, 1 луковица, 2 яйца, 100 мл сметаны, 100 г твердого сыра, соль, перец, паприка. Картофель и морковь отварите до полуготовности, остудите и нарежьте мелкими кубиками. Лук мелко порубите. В глубокой миске смешайте фарш, яйцо, лук, соль, перец и паприку. Добавьте картофель, морковь, кукурузу и горошек, аккуратно перемешайте. Разложите массу по смазанным маслом силиконовым формам для маффинов, слегка утрамбуйте. Сверху каждую порцию смажьте сметаной и посыпьте тертым сыром. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до румяной сырной корочки. Дайте стожкам слегка остыть в формах, затем аккуратно извлеките. Подавайте горячими, украсив зеленью, со сметаной или томатным соусом.

Ранее сообщалось, как приготовить праздничные антрекоты с картофелем дофинуаз.

