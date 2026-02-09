Куриное филе без сухости: запеките за 30 минут

Хотите приготовить быстрое и вкусное блюдо на ужин? Сочное куриное филе в духовке — это идеальный выбор! Оно запекается всего за полчаса и всегда выходит нежнейшим.

Возьмите 500 г куриного филе, соль, перец, 2 ст. л. йогурта, паприку и чеснок. Промойте филе, обсушите бумажными полотенцами. Натрите специями, солью и перцем, смажьте йогуртом для сочности. Оставьте мариноваться 15 минут. Разогрейте духовку до 200 градусов. Выложите филе на противень с пергаментом, запекайте 25 минут. Через 10 минут переверните для равномерной корочки. Готовность проверьте вилкой — сок должен быть прозрачным. Калорийность на 100 г: 145 ккал.

Подавайте с овощами или салатом. Это блюдо полюбят все — оно простое, полезное и ароматное!

