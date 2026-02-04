Нежнейшая курочка в кефирном маринаде — легко!

Ингредиенты на 1 кг курицы: 300 мл кефира (2–3%), 3 зубчика чеснока, 1 ч. л. паприки, 1 ч. л. сушеного укропа, соль, черный перец — по вкусу.

Смешайте кефир с измельченным чесноком, паприкой и укропом — эта кисломолочная основа с пряностями создает идеальный баланс вкусов. Натрите полученным маринадом курицу целиком или порционными кусками, чтобы он проник глубоко в мясо. Уберите в холодильник на 4–5 часов, периодически перемешивая для равномерности. Запекайте при 180 градусах 45–55 минут, пока корочка не зазолотится. Кефир размягчает волокна, делая курицу удивительно сочной и ароматной, с легкой кислинкой, которая покоряет с первого кусочка.

Ранее мы поделились рецептом ленивого пирога с замороженными ягодами.