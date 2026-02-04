Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 11:11

Нежнейшая курочка в кефирном маринаде — легко!

Нежнейшая курочка в кефирном маринаде Нежнейшая курочка в кефирном маринаде Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Ингредиенты на 1 кг курицы: 300 мл кефира (2–3%), 3 зубчика чеснока, 1 ч. л. паприки, 1 ч. л. сушеного укропа, соль, черный перец — по вкусу.

Смешайте кефир с измельченным чесноком, паприкой и укропом — эта кисломолочная основа с пряностями создает идеальный баланс вкусов. Натрите полученным маринадом курицу целиком или порционными кусками, чтобы он проник глубоко в мясо. Уберите в холодильник на 4–5 часов, периодически перемешивая для равномерности. Запекайте при 180 градусах 45–55 минут, пока корочка не зазолотится. Кефир размягчает волокна, делая курицу удивительно сочной и ароматной, с легкой кислинкой, которая покоряет с первого кусочка.

Ранее мы поделились рецептом ленивого пирога с замороженными ягодами.

кефир
маринад
маринады
рецепты
простые рецепты
курица
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Илон Маск стал богатейшим человеком в истории
В Европе испугались маневров российских спутников на орбите
Застрявшие на оторванной льдине рыбаки попали на видео
ИБ-эксперт высказался об идее мониторинга соцсетей подростков
Стоматолог рассказала, кто может заразиться кариесом от поцелуев
В Вашингтоне обеспокоились последними перестановками в элитах КНР
Телефон погибшего в крушении поезда всю ночь звонил его родным
Воробьев показал редкие кадры семейной прогулки
Сотрудники ФСБ нагрянули к завлабораторией научного центра «Вектор»
Алиев и Пашинян отметили прогресс в нормализации двусторонних отношений
Стало известно, зачем Зеленский обвинил Россию в нарушении перемирия
Политолог раскрыл, что ускоряет крах Украины
«Одноклассники» расскажут пользователям об онкологических заболеваниях
«Дикий Запад»: европейский наемник оценил ситуацию на Украине
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 4 февраля: где сбои в России
Таможенники изъяли более 120 кг марихуаны на 200 млн рублей
Электромотоцикл Aurus прошел сертификацию в России
Следователи вышли на настоящего владельца сгоревшей сауны в Прокопьевске
«Я не могу больше»: Захарову затошнило при изучении файлов Эпштейна
«Очень тревожная ситуация»: Матвиенко сообщила о вербовке российских детей
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.