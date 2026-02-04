Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 10:10

Секрет сочной курочки: сметана творит чудеса

Секрет сочной курочки: сметана творит чудеса Секрет сочной курочки: сметана творит чудеса Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Соедините 200 г 20-процентной сметаны с измельченными чесночными зубчиками (4 дольки) и ароматными специями — хмели-сунели (1 ч. л.) добавит тот самый неповторимый шарм. Посолите и поперчите на свой вкус. Тщательно обмажьте этой смесью целую курочку, чтобы маринад пропитал каждую клеточку. Оставьте в прохладе на 5–6 часов, давая мясу насытиться нежностью. Потом отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 50–60 минут — корочка подрумянится, а внутри останется сочной. Сметана здесь — настоящий волшебник: она запекает курицу, делая ее невероятно мягкой и вкусной, без единой сухой прожилки.

Ранее мы поделились рецептом аппетитного плова в горшочках.

Читайте также
Острее некуда: домашняя морковь по-корейски — полезная закуска за копейки!
Семья и жизнь
Острее некуда: домашняя морковь по-корейски — полезная закуска за копейки!
Забудьте о майонезе: этот маринад для курицы изменит вашу жизнь
Семья и жизнь
Забудьте о майонезе: этот маринад для курицы изменит вашу жизнь
Венгерский паприкаш: курица, утопающая в бархатном соусе. Секрет — обилие паприки и ложка сметаны в конце. Идеально с ньокки!
Общество
Венгерский паприкаш: курица, утопающая в бархатном соусе. Секрет — обилие паприки и ложка сметаны в конце. Идеально с ньокки!
Завтрак за 2 минуты не миф, а реальность: рецепт глазуньи на сырной подушке
Общество
Завтрак за 2 минуты не миф, а реальность: рецепт глазуньи на сырной подушке
Секрет вкусной выпечки: 7 начинок для пирожков, которые всегда удаются
Семья и жизнь
Секрет вкусной выпечки: 7 начинок для пирожков, которые всегда удаются
рецепты
маринад
маринады
курица
простые рецепты
быстрые рецепты
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Илон Маск стал богатейшим человеком в истории
В Европе испугались маневров российских спутников на орбите
Застрявшие на оторванной льдине рыбаки попали на видео
ИБ-эксперт высказался об идее мониторинга соцсетей подростков
Стоматолог рассказала, кто может заразиться кариесом от поцелуев
В Вашингтоне обеспокоились последними перестановками в элитах КНР
Телефон погибшего в крушении поезда всю ночь звонил его родным
Воробьев показал редкие кадры семейной прогулки
Сотрудники ФСБ нагрянули к завлабораторией научного центра «Вектор»
Алиев и Пашинян отметили прогресс в нормализации двусторонних отношений
Стало известно, зачем Зеленский обвинил Россию в нарушении перемирия
Политолог раскрыл, что ускоряет крах Украины
«Одноклассники» расскажут пользователям об онкологических заболеваниях
«Дикий Запад»: европейский наемник оценил ситуацию на Украине
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 4 февраля: где сбои в России
Таможенники изъяли более 120 кг марихуаны на 200 млн рублей
Электромотоцикл Aurus прошел сертификацию в России
Следователи вышли на настоящего владельца сгоревшей сауны в Прокопьевске
«Я не могу больше»: Захарову затошнило при изучении файлов Эпштейна
«Очень тревожная ситуация»: Матвиенко сообщила о вербовке российских детей
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.