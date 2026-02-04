Секрет сочной курочки: сметана творит чудеса

Соедините 200 г 20-процентной сметаны с измельченными чесночными зубчиками (4 дольки) и ароматными специями — хмели-сунели (1 ч. л.) добавит тот самый неповторимый шарм. Посолите и поперчите на свой вкус. Тщательно обмажьте этой смесью целую курочку, чтобы маринад пропитал каждую клеточку. Оставьте в прохладе на 5–6 часов, давая мясу насытиться нежностью. Потом отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 50–60 минут — корочка подрумянится, а внутри останется сочной. Сметана здесь — настоящий волшебник: она запекает курицу, делая ее невероятно мягкой и вкусной, без единой сухой прожилки.

