Крем для торта за 20 минут: 3 ингредиента!

Нужен крем для торта, который всегда выходит нежным и вкусным и который можно приготовить на скорую руку? Берем всего три продукта — свежую сметану, сгущенку и чуток ванильного сахара — и следуем простой инструкции!

Ингредиенты: свежая сметана 300 г, сгущенка 150 г, ванильный сахар 1 ст. л.

Достаньте сметану из холодильника заранее (примерно за час), чтобы она нагрелась до комнатной температуры. Перелейте ее в миску поглубже и включите миксер на максимум — взбивайте, пока сметана не вспенится и не увеличится в объеме. Теперь аккуратно вливайте сгущенку тонкой струйкой, не выключая венчики, чтобы масса оставалась воздушной. Постепенно добавляйте ванильный сахар, продолжая взбивать, пока крем не загустеет и не станет держать форму — на все про все уйдет около 20–25 минут. Готовый крем отправьте в холодильник на часок, чтобы он окончательно схватился. Потом смело наносите на бисквит, торт получится — пальчики оближешь!

