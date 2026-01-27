Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 11:11

Крем для торта за 20 минут: 3 ингредиента!

Крем для торта за 20 минут: 3 ингредиента! Крем для торта за 20 минут: 3 ингредиента! Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Нужен крем для торта, который всегда выходит нежным и вкусным и который можно приготовить на скорую руку? Берем всего три продукта — свежую сметану, сгущенку и чуток ванильного сахара — и следуем простой инструкции!

Ингредиенты: свежая сметана 300 г, сгущенка 150 г, ванильный сахар 1 ст. л.

Достаньте сметану из холодильника заранее (примерно за час), чтобы она нагрелась до комнатной температуры. Перелейте ее в миску поглубже и включите миксер на максимум — взбивайте, пока сметана не вспенится и не увеличится в объеме. Теперь аккуратно вливайте сгущенку тонкой струйкой, не выключая венчики, чтобы масса оставалась воздушной. Постепенно добавляйте ванильный сахар, продолжая взбивать, пока крем не загустеет и не станет держать форму — на все про все уйдет около 20–25 минут. Готовый крем отправьте в холодильник на часок, чтобы он окончательно схватился. Потом смело наносите на бисквит, торт получится — пальчики оближешь!

Ранее мы поделились рецептом салата цезарь с креветками.

Читайте также
Этот молочный бисквит не опадает: его даже не режу — покрываю кремом, и лучший торт готов
Общество
Этот молочный бисквит не опадает: его даже не режу — покрываю кремом, и лучший торт готов
Микроиглы в креме: уколы без боли и следа — правда или миф?
Семья и жизнь
Микроиглы в креме: уколы без боли и следа — правда или миф?
Прощай, «Тирамису»! Торт «Амаретто-персик»: пропитанные ликером коржи и кусочки консервированных персиков в нежном креме
Общество
Прощай, «Тирамису»! Торт «Амаретто-персик»: пропитанные ликером коржи и кусочки консервированных персиков в нежном креме
Устали от «Киевского»? Торт «Чизкейк-трио»: три вида начинки на хрустящей основе — ванильная, шоколадная, ягодная
Общество
Устали от «Киевского»? Торт «Чизкейк-трио»: три вида начинки на хрустящей основе — ванильная, шоколадная, ягодная
Китай «сел на диету» без российских углеводов
Россия
Китай «сел на диету» без российских углеводов
рецепты
кремы
торты
сладости
десерты
простые рецепты
быстрые рецепты
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Умер экс-тренер сборной РФ по футболу Борис Игнатьев: причины, как побеждал
Военэксперт раскрыл, почему в ВСУ набирают больше женщин
Авиарейсы из Петербурга в Москву отменили из-за погоды
Россия начала выводить войска из Сирии
«Символ любви»: Матвиенко призвала хранить память о подвиге Ленинграда
«Ненавидят»: Дмитриев высказался об одной особенности представителей ЕС
«Мы не позволим»: Орбан строго ответил на угрозы Украины в адрес Венгрии
В Госдуме рассказали о новых мерах поддержки отдыха для многодетных семей
Слежка за бывшим через GPS обернулась для россиянки судом
«Считается грехом»: в РПЦ объяснили, почему нужно вывести аборты из ОМС
Горы в одном регионе исключили из списка объектов культурного наследия
Россиянин получил штраф почти в полмиллиона рублей за призывы к терроризму
Крем для торта за 20 минут: 3 ингредиента!
Мать пыталась зарезать дочь за то, что та ушла от мужа
Раскрыта предварительная причина гибели людей в хостеле в Балашихе
Москалькова рассказала, как Россия и Украина обсуждают новый обмен пленными
Названа причина, почему важно регулярно обновлять банковские карты
Компанию оштрафовали за срыв сроков догазификации в Свердловской области
Стало известно местоположение хозяина дома, где сгорели четыре человека
Признанная умершей женщина внезапно «воскресла»
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.