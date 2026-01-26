Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 10:10

Салат с креветками, который изменит ваши ужины навсегда

Салат с креветками, который изменит ваши ужины навсегда
Хотите удивить близких изысканным салатом с креветками в стиле цезарь? Этот домашний рецепт получается нежным, хрустящим и готовится всего за 20 минут. Все ингредиенты простые и доступные.

Для идеального салата с креветками очистите 300 г тигровых креветок, посолите, поперчите и обжарьте на оливковом масле 2 минуты с каждой стороны до розового цвета. Остудите.

Листья романо (200 г) порвите руками, добавьте 10 помидоров черри, разрезанных пополам, 1 огурец тонкими ломтиками. Крутоны: 3 ломтика белого хлеба, нарезанного кубиками, запекайте при 180 градусах 8 минут с чесноком и маслом.

Соус: взбейте 3 ст. л. йогурта (или майонеза), 1 ч. л. дижонской горчички, 1 спрессованный чесночный зубчик, 1 ст. л. лимонного сока, 40 г пармезана, соль, перец. Добавьте 1 ч. л. оливкового масла.

Соберите в миске зелень, овощи, креветки, полейте соусом, посыпьте крутонами и сыром. Перемешайте слегка. Подавайте сразу!

Калорийность — около 180 ккал на 100 г, 420 ккал на порцию (230 г). Добавьте авокадо для сытности. Приятного аппетита!

