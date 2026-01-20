Тонкие коржи и крем до небес! Мой творожный наполеон с сырным кремом — гениально и просто

Этот творожный наполеон — гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для того, чтобы приготовить настоящий праздничный торт с уникальным вкусом.

Получается обалденная вкуснятина: множество тончайших, рассыпчатых творожных коржей и нежнейший крем на основе сливочного сыра и заварного крема. Этот дуэт создает божественную текстуру, где хруст сочетается с бархатом, а каждый кусочек буквально тает во рту.

Для приготовления вам понадобится:

Для теста: 500 г творога, 6 яиц, 400 г сахара, щепотка соли, 1.5 ч. л. соды, погашенной уксусом, и около 700 г муки.

Для крема: 1 л молока, 4 яйца, 200 г сахара, 80 г муки, 400 г сливочного масла, 500 г сливочного сыра.

Яйца с сахаром и творогом взбейте в однородную массу, добавьте соду и муку, замесите мягкое тесто. Разделите его на 12–14 частей, каждую раскатайте в очень тонкий корж, проколите вилкой и выпекайте их по 5–7 минут при 200 °C до легкого румянца. Для крема сварите заварную основу из молока, яиц, сахара и муки, остудите. Взбейте мягкое масло со сливочным сыром, постепенно добавьте остывший заварной крем. Соберите торт, обильно промазывая коржи. Дайте настояться в холодильнике не менее 8 часов. Для шоколадного варианта добавьте в заварной крем какао при варке.

