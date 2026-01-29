Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
29 января 2026 в 11:11

Плов в горшочках, от которого все ахают: попробуйте срочно!

Хотите плов, который готовится сам, без лишних забот? Плов в горшочках в духовке — это классика, где каждый кусочек мяса тает, а рис становится рассыпчатым и пропитанным соками. Попробуйте этот простой рецепт, и кухня наполнится божественным ароматом и теплом.

Возьмите 500 граммов мяса, 300 граммов риса, 2 моркови, 1–2 луковицы, соль, перец, приправы, 30 граммов зелени, 1,5–2 стакана воды или бульона и 4–5 ложек масла. Замочите рис в подсоленной воде. Нарежьте мясо кубиками, обжарьте на масле. Добавьте нашинкованный лук и тертую морковь, пассеруйте 10 минут. Разложите по горшочкам: мясо с овощами и специями, сверху рис. Залейте горячей жидкостью на 1,5 см выше риса. Накройте и запекайте при 180 градусах час 15 минут.

Готовый плов в горшочках подарит уютный вечер: добавьте свежую зелень и наслаждайтесь с близкими. Такой ужин — настоящее удовольствие без суеты!

Калорийность — 235 ккал на 100 г.

Ранее мы поделились рецептом молочной пшенной каши.

Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
