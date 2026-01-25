Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 января 2026 в 17:01

Узбекский плов как в лучших чайханах: мясо как пух, рис рассыпчатый

Узбекский плов как в лучших чайханах: мясо как пух, рис рассыпчатый Узбекский плов как в лучших чайханах: мясо как пух, рис рассыпчатый Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Узбекский плов в казане — это не просто еда, а целая философия. Его основа — крепкий зирвак для плова. Для аутентичного вкуса требуется баранина (1 кг), жир (150 г), лук (4 головки), морковь (1 кг), рис «девзира» (1 кг), головка чеснока, барбарис, зира, кумин, соль.

Мясо и овощи обжариваются в разогретом жире до золотистости. Именно этот этап создает ту самую ароматную основу плова, куда позднее закладывается промытый рис и заливается кипяток. Ключевой момент — формирование правильного зирвака, где морковь режется соломкой, а специи раскрываются в горячем масле. После закладки риса блюдо доводится до готовности под крышкой на медленном огне. Финальный акцент — целые головки чеснока, вдавленные в массу.

Классический рецепт плова подразумевает, что рис готовится на пару, а не варится, что гарантирует рассыпчатость. Правильный узбекский плов в казане имеет три слоя: мясо с овощами, рис и душистый чеснок. Пошаговый рецепт с фото помогает точно контролировать каждый этап, от подготовки продуктов до сервировки. Это блюдо — визитная карточка национальной кухни Узбекистана, коронное угощение любого праздника.

Читайте также
Беру курицу, тыкву и горсть сухофруктов — через час достаю из духовки съедобный горшочек с пловом
Общество
Беру курицу, тыкву и горсть сухофруктов — через час достаю из духовки съедобный горшочек с пловом
Смешиваю за 5 минут и — в духовку: куриные голени с булгуром а-ля плов — вкусно и просто
Общество
Смешиваю за 5 минут и — в духовку: куриные голени с булгуром а-ля плов — вкусно и просто
Ароматный рис с кабачками и ветчиной — простой и сытный ужин: все в одной сковороде без хлопот
Общество
Ароматный рис с кабачками и ветчиной — простой и сытный ужин: все в одной сковороде без хлопот
Слоеный салат «Капля воды» с рисом — легкий, свежий и очень удачный
Общество
Слоеный салат «Капля воды» с рисом — легкий, свежий и очень удачный
Такие котлеты по-киевски можно готовить хоть каждый день — ленивый рецепт вкуснейшего ужина
Общество
Такие котлеты по-киевски можно готовить хоть каждый день — ленивый рецепт вкуснейшего ужина
плов
рис
мясо
национальная кухня
Александра Вкусова
А. Вкусова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиян озадачила «чудотворная» вода от рака за 900 рублей на маркетплейсах
Абитуриент отрезал себе часть ступни в погоне за медицинским образованием
Машина превратилась в «факел» и создала гигантскую пробку в Петербурге
Россиянин затеял ремонт и сделал квартиру соседей опасной для жизни
Рябков рассказал, когда Трампа пригласили в Россию
Раскрыты детали аферы с похищением подростка в Красноярске
Обильные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в начале февраля: чего ждать
На Камчатке подсчитали объемы вывезенного снега после метели
Раскрыты симптомы смертельного вируса Нипах, который может попасть в Россию
Девочка позвонила Путину и спасла жизнь матери
США оказались на грани нового шатдауна
Как выбрать шуруповерт, дрель и перфоратор: «три в одном» или отдельно?
Роспотребнадзор дал советы туристам для профилактики вируса Нипах
Счетчики стресса заметили у Кушнера и Грюнбаума на встрече с Путиным
«Не можем позволить»: в США высказались о своем ядерном арсенале
Сидящим без электричества мурманчанам начали выдавать продукты
Сильнейшая снежная буря оставила сотни тысяч домов без света
Узбекский плов как в лучших чайханах: мясо как пух, рис рассыпчатый
Раскрываю пропорции идеального оливье из советской столовой
Скандальная речь Зеленского в Давосе вызвала переполох на Западе
Дальше
Самое популярное
Багровое зарево под Одессой, Долину «сглазила» Пугачева? Что будет дальше
Россия

Багровое зарево под Одессой, Долину «сглазила» Пугачева? Что будет дальше

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей
Семья и жизнь

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей

Беру грибы, курицу, сыр и готовое тесто. Через 30 минут у меня ароматный жюльен с воздушной «шапочкой»
Общество

Беру грибы, курицу, сыр и готовое тесто. Через 30 минут у меня ароматный жюльен с воздушной «шапочкой»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.