Узбекский плов как в лучших чайханах: мясо как пух, рис рассыпчатый

Узбекский плов в казане — это не просто еда, а целая философия. Его основа — крепкий зирвак для плова. Для аутентичного вкуса требуется баранина (1 кг), жир (150 г), лук (4 головки), морковь (1 кг), рис «девзира» (1 кг), головка чеснока, барбарис, зира, кумин, соль.

Мясо и овощи обжариваются в разогретом жире до золотистости. Именно этот этап создает ту самую ароматную основу плова, куда позднее закладывается промытый рис и заливается кипяток. Ключевой момент — формирование правильного зирвака, где морковь режется соломкой, а специи раскрываются в горячем масле. После закладки риса блюдо доводится до готовности под крышкой на медленном огне. Финальный акцент — целые головки чеснока, вдавленные в массу.

Классический рецепт плова подразумевает, что рис готовится на пару, а не варится, что гарантирует рассыпчатость. Правильный узбекский плов в казане имеет три слоя: мясо с овощами, рис и душистый чеснок. Пошаговый рецепт с фото помогает точно контролировать каждый этап, от подготовки продуктов до сервировки. Это блюдо — визитная карточка национальной кухни Узбекистана, коронное угощение любого праздника.