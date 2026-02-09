Зимняя Олимпиада — 2026
Нежное куриное филе в духовке: маринад на миллион

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Устали от сухого мяса? Куриное филе в духовке с простым маринадом решит проблему. Готовьте легко и наслаждайтесь результатом.

Берите 4 куска куриного филе (по 150 г), 3 ст. л. соевого соуса, мед, горчицу, розмарин. Смешайте маринад из соуса, 1 ч. л. меда и горчицы. Замаринуйте куриное филе на 20 минут в холодильнике. Духовку разогрейте до 190 градусов, противень застелите фольгой. Запекайте мясо 30 минут, периодически поливая маринадом. За 5 минут до конца включите гриль для румяности. Калорийность на 100 г: 145 ккал.

Добавьте гарнир из риса или брокколи. Идеальный ужин готов!

Ранее мы поделились рецептом курочки в кефирном маринаде.

