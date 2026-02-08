Зимняя Олимпиада — 2026
Всего 38 ккал: салат, который насыщает без чувства вины

Простой и вкусный диетический салат на ужин — читать на NEWS.ru Простой и вкусный диетический салат на ужин — читать на NEWS.ru Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Когда хочется легкости после рабочего дня, но не готов жертвовать вкусом, на помощь приходит простой и вкусный диетический салат на ужин с белокочанной капустой, клюквой и сельдереем. Этот рецепт удивляет необычной техникой массажа овощей с морской солью, которая делает капусту нежной за считаные минуты. Подойдет тем, кто устал от банальных овощных миксов.

Ингредиенты:

  • белокочанная капуста — 250 г;

  • свежая или замороженная клюква — 50 г;

  • стеблевой сельдерей — 80 г;

  • семена чиа — 1 чайная ложка (редкий компонент для усиления пользы);

  • морская соль крупного помола — щепотка;

  • лимонный сок — 1 столовая ложка;

  • оливковое масло — 0,5 чайной ложки.

Тонко нашинкуйте капусту и высыпьте в миску. Добавьте крупную морскую соль и массируйте капусту руками 3-4 минуты — она станет мягкой и отдаст лишнюю горечь. Нарежьте сельдерей тонкими колечками, клюкву слегка раздавите вилкой для выделения сока. Смешайте все компоненты, добавьте семена чиа, сбрызните лимонным соком и маслом. Дайте настояться 5 минут — за это время чиа набухнут и создадут интересную текстуру.

Простой и вкусный диетический салат на ужин готов удивлять сочетанием хруста капусты, кислинки клюквы и свежести сельдерея. Семена чиа добавляют омега-3 и превращают обычное блюдо в суперфуд. Массаж капусты — вот тот секрет, который делает рецепт уникальным среди сотен похожих.

  • Калорийность на 100 г: 38 ккал.

  • БЖУ: 1,5/1,2/5,8.

