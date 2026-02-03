Сочная горбуша без майонеза: простой рецепт для идеального ужина

Горбуша в духовке часто получается сухой, но этого легко избежать, если знать один нетривиальный прием. В этом материале вы узнаете, как приготовить горбушу в духовке, чтобы она осталась сочной, ароматной и выглядела как блюдо из хорошего ресторана. Рецепт прост, но в нем есть деталь, о которой редко пишут.

Основа этого блюда — запекание при пониженной температуре с коротким этапом маринования. Именно так рецепт вкусной запеченной рыбы раскрывает вкус горбуши без лишнего жира. Филе выкладывают на пергамент, добавляют помидоры черри, свежий базилик и необычный ингредиент — белый мисо-пасту. Она усиливает вкус рыбы и удерживает влагу, не перебивая натуральный аромат.

Ингредиенты:

филе горбуши — 600 г,

помидоры черри — 200 г,

мисо-паста светлая — 1 ч. л.,

оливковое масло — 1 ст. л.,

свежий базилик — 6–8 листьев,

лимонный сок — 1 ч. л.,

соль, черный перец — по вкусу.

Филе смазывают смесью масла, мисо и лимонного сока, добавляют черри, запекают при 160 градусах 20–25 минут. Такой способ особенно подойдет тем, кто ищет, как приготовить горбушу в духовке без пересушивания.

Этот рецепт вкусной запеченной рыбы подходит и для будней, и для праздничного стола: минимальные усилия, стабильный результат и чистый вкус.

Калорийность на 100 г: 152 ккал.

БЖУ: 20,0/6,5/2,0.

