Выражение «бабушкина схема» стало словом года в сфере экономики

Выражение «бабушкина схема» стало словом 2025 года в категории «Экономика и финансы», сообщает «Грамота.ру». В пресс-службе сервиса рассказали, что словосочетание набрало 44,6% голосов.

Вторую и третью позиции заняли термины «утильсбор» и «самозапрет», набравшие 14,3% и 11,4% голосов соответственно. В категории «Информационные технологии» с заметным преимуществом лидером стало слово «вайбкодинг», получившее 55% голосов. Следом расположились «ИИ-пузырь» с результатом 20% и MAX, за который проголосовали 9% респондентов.

В номинации «Психология» первое место заняла аббревиатура СДВГ — синдром дефицита внимания и гиперактивности. Ее поддержали 60% представителей профессионального сообщества. В число лидеров также вошли выражения «нарциссическая травма» и «когнитивная гибкость», набравшие 44 % и 20 % голосов.

Ранее доктор филологических наук Андрей Григорьев заявил, что учащиеся могут использовать «гойду» в сочинении на ЕГЭ в контексте обсуждения мемов в интернете. По словам эксперта, в словарях слово имеет пометку «разговорное», поэтому вряд ли оно будет уместно в таких типах школьных сочинений, как описание, рассуждение и повествование.