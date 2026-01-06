Атака США на Венесуэлу
Стало известно, какие слова россияне чаще всего искали в «Яндексе»

Пользователи «Яндекса» чаще всего искали значения слов «Свага» и «Сигма-бой»

Пользователи поисковика «Яндекса» в 2025 году чаще всего интересовались значением слов «Сигма-бой», «Свага» и «Латяо», передает ТАСС. Статистика сформирована на основе данных за период с января по ноябрь 2025 года. При подсчете также не учитывались выражения и словосочетания.

Кроме того, россияне активно искали объяснение термина «Дропперство», междометия «Окак» и дружеского обращения «Мабой». Среди слов, связанных с технологиями, наибольший интерес вызвали понятия «Вайб-кодинг», «Промптинг» и «ИИ-агент».

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь в Москве на свет появились 44 младенца. Среди детей 18 мальчиков и 26 девочек. Самым первым новорожденным в городе стала девочка, родившаяся ровно в полночь. Ее вес составил 2380 граммов. Самый маленький новорожденный, весом 1480 граммов, родился в роддоме городской клинической больницы № 67.

До этого английский занял первое место в рейтинге самых популярных языков в мире. Его используют около 1,53 млрд людей, при этом для 390 млн он является родным. Второе место по числу говорящих занимает севернокитайский язык. На третьем месте оказался хинди.

