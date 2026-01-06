Стало известно, какие слова россияне чаще всего искали в «Яндексе» Пользователи «Яндекса» чаще всего искали значения слов «Свага» и «Сигма-бой»

Пользователи поисковика «Яндекса» в 2025 году чаще всего интересовались значением слов «Сигма-бой», «Свага» и «Латяо», передает ТАСС. Статистика сформирована на основе данных за период с января по ноябрь 2025 года. При подсчете также не учитывались выражения и словосочетания.

Кроме того, россияне активно искали объяснение термина «Дропперство», междометия «Окак» и дружеского обращения «Мабой». Среди слов, связанных с технологиями, наибольший интерес вызвали понятия «Вайб-кодинг», «Промптинг» и «ИИ-агент».

