09 февраля 2026 в 13:18

Слезы дочери, скорбь вдовца: в Вахтанговском театре простились с Чиповской

Церемония прощания с заслуженной артисткой России Ольгой Чиповской Церемония прощания с заслуженной артисткой России Ольгой Чиповской Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В театре имени Евгения Вахтангова простились с заслуженной артисткой России Ольгой Чиповской. Она ушла из жизни 4 февраля в возрасте 67 лет. Актрису похоронят на Хованском кладбище.

Чиповская играла в ведущих спектаклях Вахтанговского театра: «Принцесса Турандот», «Старинные русские водевили», «Стакан воды» и других. Кинозрители помнят ее по одной из ролей в картине «Елки-3».

Дочь артистки Анна Чиповская играет в этом же театре, где служила и ее мать. Она исполнила главную роль в нашумевшем сериале «Оттепель» режиссера Валерия Тодоровского. Коллеги подходили к Анне и обнимали ее, говорили слова сочувствия актрисе и ее отцу — джазовому музыканту Борису Фрумкину, который с трудом переживает утрату.

Директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок заявил, что знал о болезни Ольги Евгеньевны. Однако смерть все равно стала неожиданностью и большим ударом для всех, кто ее знал и любил, подчеркнул он.

Подруга покойной актрисы Елена Скороходова в интервью NEWS.ru рассказала о яркой внешности Чиповской, ее артистическом темпераменте, органике, а также о шикарном голосе.

«Людей с лучшими природными актерскими данными, чем у Оли, я больше ни разу не встречала за всю жизнь», — сказала Скороходова. Она добавила, что все обожали Чиповскую за ее талант и легкий юморной характер.

Актриса Юлия Рутберг добавила: «Оля оставила в театре свое продолжение — дочь Аню».

Как прошло прощание с актрисой, кто проводил ее в последний путь — в фотогалерее NEWS.ru.

Обстановка у театра имени Евгения Вахтангова, где прошло прощание с заслуженной артисткой России Ольгой Чиповской
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Анна Чиповская перед началом церемонии прощания с заслуженной артисткой России Ольгой Чиповской
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Фойе театра имени Евгения Вахтангова, где прошло прощание с заслуженной артисткой России Ольгой Чиповской
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Актриса Елена Скороходова на церемонии прощания с заслуженной артисткой России Ольгой Чиповской
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Церемония прощания с заслуженной артисткой России Ольгой Чиповской
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Актер Юрий Чурсин на церемонии прощания с заслуженной артисткой России Ольгой Чиповской
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Церемония прощания с заслуженной артисткой России Ольгой Чиповской
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Церемония прощания с заслуженной артисткой России Ольгой Чиповской
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Павел Табаков с девушкой на церемонии прощания с заслуженной артисткой России Ольгой Чиповской
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Анна Чиповская и Виктор Добронравов на церемонии прощания с заслуженной артисткой России Ольгой Чиповской
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Актер Александр Самойленко на церемонии прощания с заслуженной артисткой России Ольгой Чиповской
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Церемония прощания с заслуженной артисткой России Ольгой Чиповской
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Актер Александр Павлов на церемонии прощания с заслуженной актрисой РФ Ольгой Чиповской
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Актриса Елена Сотникова на церемонии прощания с заслуженной актрисой РФ Ольгой Чиповской
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Церемония прощания с заслуженной артисткой России Ольгой Чиповской
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Телеведущий Михаил Ширвиндт на церемонии прощания с заслуженной актрисой РФ Ольгой Чиповской
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Вынос гроба с телом заслуженной актрисой РФ Ольгой Чиповской из Театра имени Евгения Вахтангова после церемонии прощания
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Церемония прощания с заслуженной актрисой РФ Ольгой Чиповской у театра имени Евгения Вахтангова
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
