09 февраля 2026 в 10:54

«Прямо магнитило к ней»: Скороходова о таланте Чиповской

Скороходова заявила, что у покойной Чиповской не было практичности

Прщание с Ольгой Чиповской Прщание с Ольгой Чиповской Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Покойная заслуженная артистка России Ольга Чиповская была, безусловно, одаренным человеком, но ей были несвойственны практичность и расчетливость, заявила NEWS.ru актриса Елена Скороходова. По словам собеседницы, актриса обладала магнетизмом, хорошо пела и прекрасно двигалась.

Магнетизм. Она выходила на сцену и прямо магнитило к ней. Темперамент, органика, двигалась прекрасно, пела шикарно, причем у нее был от рождения поставленный голос. Она была великолепна. <…> У нее не было только одного: у нее не было практичности. Она не была расчетливой. Вот эта ее стихия она не была собрана в какое-то единое русло. <…> Вообще, конечно, она была лучшая, — сказала она.

Чиповская скончалась в возрасте 67 лет. За долгие годы службы в театре артистка создала множество запоминающихся образов. Среди них были Адельма в легендарной «Принцессе Турандот», Габриэль в «Старинных русских водевилях» и Абигайль в постановке «Стакан воды».

Ранее появилась информация, что Чиповскую похоронят на Хованском кладбище в Москве. Прощание проходит в Большом портретном фойе Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова.

