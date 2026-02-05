Зимняя Олимпиада — 2026
Стало известно, где похоронят Чиповскую

ТАСС: Чиповскую похоронят 9 февраля на Хованском кладбище

Ольга Чиповская Ольга Чиповская Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Заслуженную артистку РФ актрису Ольгу Чиповскую похоронят на Хованском кладбище в Москве, пишет ТАСС со ссылкой на источник. По его словам, церемонию прощания запланировали на 9 февраля.

Захоронение запланировано на Хованском кладбище 9 февраля, — рассказал инсайдер.

Ранее сообщалось, что церемония прощания с Чиповской пройдет в Большом портретном фойе Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Директор учреждения Кирилл Крок рассказал, что она начнется в 10 утра.

Накануне, 4 февраля, пресс-служба театра Вахтангова сообщила о смерти Чиповской, которая скончалась в возрасте 67 лет. В учреждении выразили глубочайшие соболезнования семье, близким, друзьям, коллегам, зрителям. Ее также назвали мощной, разнообразной, острохарактерной и трагической актрисой. Чиповская проработала в театре с 1980 года.

До этого умерла вдова народного артиста СССР Алексея Баталова советская актриса и цирковая артистка Гитана Леонтенко умерла на 91-м году жизни. Прощание с Леонтенко состоится. Оно пройдет на Преображенском кладбище в Москве.

