Стало известно, где похоронят Чиповскую

Заслуженную артистку РФ актрису Ольгу Чиповскую похоронят на Хованском кладбище в Москве, пишет ТАСС со ссылкой на источник. По его словам, церемонию прощания запланировали на 9 февраля.

Захоронение запланировано на Хованском кладбище 9 февраля, — рассказал инсайдер.

Ранее сообщалось, что церемония прощания с Чиповской пройдет в Большом портретном фойе Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Директор учреждения Кирилл Крок рассказал, что она начнется в 10 утра.

Накануне, 4 февраля, пресс-служба театра Вахтангова сообщила о смерти Чиповской, которая скончалась в возрасте 67 лет. В учреждении выразили глубочайшие соболезнования семье, близким, друзьям, коллегам, зрителям. Ее также назвали мощной, разнообразной, острохарактерной и трагической актрисой. Чиповская проработала в театре с 1980 года.

