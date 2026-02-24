Названа предполагаемая дата похорон Ирины Шевчук

Похороны заслуженной артистки РФ Ирины Шевчук, вероятно, состоятся 27 или 28 февраля, заявила ТАСС близкий друг семьи актрисы. По ее словам, точной даты нет, так как о смерти стало известно совсем недавно.

Пока решается вопрос, потому что это произошло только что, похороны будут где-то в пятницу или в субботу, — сказала собеседница агентства.

Ранее дочь Ирины Шевчук, рассказала, что ее мать умерла из-за лимфомы головного мозга. Звезда драмы «…А зори здесь тихие» скончалась на 75-м году жизни после трех лет борьбы с болезнью.

До этого сообщалось, что актер Роберт Кэррадайн, известный по фильму «Джанго освобожденный», ушел из жизни в возрасте 71 года. Его не стало после почти 20-летней борьбы с биполярным расстройством. Брат актера Кит Кэррадайн рассказал, что семья сознательно решила раскрыть диагноз, чтобы подчеркнуть отсутствие стыда в разговорах о психическом здоровье.

До этого стало известно о смерти актера Василия Антонова, широко известного благодаря культовому сериалу «33 квадратных метра» и проектам «ОСП‑студии». Он скончался в возрасте 62 лет. По предварительной информации, долгое время артист страдал от алкоголизма. Отмечалось, что он умер в нищете и одиночестве.