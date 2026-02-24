Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 17:17

Названа предполагаемая дата похорон Ирины Шевчук

ТАСС: похороны актрисы Ирины Шевчук пройдут 27 или 28 февраля

Ирина Шевчук Ирина Шевчук Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Похороны заслуженной артистки РФ Ирины Шевчук, вероятно, состоятся 27 или 28 февраля, заявила ТАСС близкий друг семьи актрисы. По ее словам, точной даты нет, так как о смерти стало известно совсем недавно.

Пока решается вопрос, потому что это произошло только что, похороны будут где-то в пятницу или в субботу, — сказала собеседница агентства.

Ранее дочь Ирины Шевчук, рассказала, что ее мать умерла из-за лимфомы головного мозга. Звезда драмы «…А зори здесь тихие» скончалась на 75-м году жизни после трех лет борьбы с болезнью.

До этого сообщалось, что актер Роберт Кэррадайн, известный по фильму «Джанго освобожденный», ушел из жизни в возрасте 71 года. Его не стало после почти 20-летней борьбы с биполярным расстройством. Брат актера Кит Кэррадайн рассказал, что семья сознательно решила раскрыть диагноз, чтобы подчеркнуть отсутствие стыда в разговорах о психическом здоровье.

До этого стало известно о смерти актера Василия Антонова, широко известного благодаря культовому сериалу «33 квадратных метра» и проектам «ОСП‑студии». Он скончался в возрасте 62 лет. По предварительной информации, долгое время артист страдал от алкоголизма. Отмечалось, что он умер в нищете и одиночестве.

