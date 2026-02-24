Звезда культового сериала «33 квадратных метра» умер в нищете и одиночестве

Актер Василий Антонов, широко известный благодаря культовому сериалу «33 квадратных метра» и проектам «ОСП‑студии», скончался в возрасте 62 лет, заявила супруга юмориста Сергея Белоголовцева Наталья. Причиной смерти стала алкогольная интоксикация и поражение внутренних органов, мужчина умер в нищете и одиночестве, передает LIFE.ru.

Многие годы он был ближайшим другом моего мужа. Точно — главным и, наверно, единственным соавтором, с которым у Сергея было идеальное творческое совпадение. <...> С Васей было много разных историй. Как-то он подрался с [тележурналистом] Аркадием Мамонтовым, который был его раз в восемь больше, — отметила Наталья.

Чтобы удержать артиста от алкоголя, друзья посоветовали ему написать книгу воспоминаний. По словам Натальи, она получилась «злобной» и «плохой», но, тем не менее, ее издали. Также супруга Белоголовцева добавила, что Антонов был «дико талантлив» и когда-то являлся хорошим человеком, но зависимость сломала ему жизнь.

Ранее скончалась актриса театра и кино Надежда Ермакова, ей было 69 лет. Артистка, служившая в театрах Пензы, Брянска, а с 2008 года — в Новомосковском драматическом театре, работала с известными режиссерами и входила в состав жюри профессиональных конкурсов. Она запомнилась зрителям по роли Марии-Луизы в фильме «Выгодный контракт».