Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 11:28

Звезда культового сериала «33 квадратных метра» умер в нищете и одиночестве

Актер Василий Антонов умер в возрасте 62 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Актер Василий Антонов, широко известный благодаря культовому сериалу «33 квадратных метра» и проектам «ОСП‑студии», скончался в возрасте 62 лет, заявила супруга юмориста Сергея Белоголовцева Наталья. Причиной смерти стала алкогольная интоксикация и поражение внутренних органов, мужчина умер в нищете и одиночестве, передает LIFE.ru.

Многие годы он был ближайшим другом моего мужа. Точно — главным и, наверно, единственным соавтором, с которым у Сергея было идеальное творческое совпадение. <...> С Васей было много разных историй. Как-то он подрался с [тележурналистом] Аркадием Мамонтовым, который был его раз в восемь больше, — отметила Наталья.

Чтобы удержать артиста от алкоголя, друзья посоветовали ему написать книгу воспоминаний. По словам Натальи, она получилась «злобной» и «плохой», но, тем не менее, ее издали. Также супруга Белоголовцева добавила, что Антонов был «дико талантлив» и когда-то являлся хорошим человеком, но зависимость сломала ему жизнь.

Ранее скончалась актриса театра и кино Надежда Ермакова, ей было 69 лет. Артистка, служившая в театрах Пензы, Брянска, а с 2008 года — в Новомосковском драматическом театре, работала с известными режиссерами и входила в состав жюри профессиональных конкурсов. Она запомнилась зрителям по роли Марии-Луизы в фильме «Выгодный контракт».

актеры
смерти
сериалы
знаменитости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Открылись глаза»: в Кремле раскрыли, что почерпнула для себя РФ в ходе СВО
Песков назвал вопиющей идею Парижа и Лондона передать Киеву ядерную бомбу
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 24 февраля: где сбои в РФ
Кремль оставил интригу вокруг ядерных договоренностей России и США
В Кузбассе закроют ликеро-водочный завод
Песков ответил на вопрос о сотрудничестве Telegram с властями России
«Феноменальная консолидация»: Песков об изменениях в России с 2022 года
В Кремле ответили на сообщения о ядерной бомбе для Украины
Песков раскрыл, жива ли надежда на мир по Украине
«Это главное»: Песков назвал приоритетную цель СВО
Задавил повара и зарубил отца: что известно об алтайском Вагнере с топором
В Кремле ответили на вопрос о возможной передаче Киеву ядерной бомбы
Экономист рассказал, как получить единое пособие на ребенка
Психолог раскрыла, как вовремя распознать нарцисса в отношениях
Российская светская львица может умереть на Бали из-за лихорадки денге
Бойцы отряды БАРС купят боевых роботов на деньги датской компании
Япония разместит свое оружие недалеко от Тайваня
Названы последствия возможного признания Telegram экстремистским
Дугин поставил точку в споре, является ли Трамп партнером России
Раскрыт возможный доход Галкина от концерта в Барселоне
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.