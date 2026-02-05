Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 13:00

Ушла из жизни вдова Алексея Баталова

Вдова актера Баталова Гитана Леонтенко скончалась в возрасте 90 лет

Гитана Леонтенко Гитана Леонтенко Фото: NEWS.ru
Вдова народного артиста СССР Алексея Баталова советская актриса и цирковая артистка Гитана Леонтенко умерла на 91-м году жизни, сообщила представитель семьи, юрист Татьяна Кириенко. По ее словам, она скончалась у себя дома в Москве.

Умерла Гитана Аркадьевна Леонтенко, вдова народного артиста СССР Алексея Владимировича Баталова. Она скончалась мирно, дома. Ей было 90 лет, — рассказала Кириенко.

Представительница семьи отметила, что прощание с Леонтенко состоится 9 февраля. Оно пройдет на Преображенском кладбище в Москве.

Гитана Леонтенко 18 августа 1935 год. С 11 лет начала профессионально заниматься цирковым искусством. Она участвовала в программах и пантомимах различных цирков, в том числе Цыганского циркового коллектива и Московского цирка. Артистка также снималась в фильмах «Арена смелых» (1953), «Конный цирк», «Чрезвычайное поручение» и других.

Ранее стало известно, что церемония прощания с актрисой театра и кино Ольгой Чиповской пройдет в Большом портретном фойе Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Как сообщил директор учреждения Кирилл Крок, она состоится 9 февраля в 10 утра.

Россия
смерти
актрисы
Москва
