Ушла из жизни вдова Алексея Баталова Вдова актера Баталова Гитана Леонтенко скончалась в возрасте 90 лет

Вдова народного артиста СССР Алексея Баталова советская актриса и цирковая артистка Гитана Леонтенко умерла на 91-м году жизни, сообщила представитель семьи, юрист Татьяна Кириенко. По ее словам, она скончалась у себя дома в Москве.

Умерла Гитана Аркадьевна Леонтенко, вдова народного артиста СССР Алексея Владимировича Баталова. Она скончалась мирно, дома. Ей было 90 лет, — рассказала Кириенко.

Представительница семьи отметила, что прощание с Леонтенко состоится 9 февраля. Оно пройдет на Преображенском кладбище в Москве.

Гитана Леонтенко 18 августа 1935 год. С 11 лет начала профессионально заниматься цирковым искусством. Она участвовала в программах и пантомимах различных цирков, в том числе Цыганского циркового коллектива и Московского цирка. Артистка также снималась в фильмах «Арена смелых» (1953), «Конный цирк», «Чрезвычайное поручение» и других.

