09 февраля 2026 в 13:30

Бурунов раскрыл свою неожиданную проблему

Бурунов признался, что совершенно не умеет отдыхать

Сергей Бурунов Сергей Бурунов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Сергей Бурунов в беседе с РИА Новости признался, что совершенно не умеет отдыхать. По словам артиста, постоянно напряженный рабочий график отражается на его самочувствии.

Я просто не умею отдыхать, оказывается. Загнал себя. Хотя отдыхать необходимо. Для меня это возможность проводить время с близкими людьми. Максимально отключаться. Еще мечтаю научиться спать. Тогда, наверное, получится отдых, — рассказал Бурунов.

При этом актер отметил, что старается восстанавливаться с помощью еды, а также походов в бани и спа-центры. Знаменитость добавил, что источником внутренних ресурсов для него становятся занятия спортом и поездки на море.

Ранее Бурунов признался, что ему было нелегко добиться успеха и славы из-за неканонической внешности. Знаменитость посоветовал молодым артистам всегда верить в себя и не бояться трудностей.

