09 февраля 2026 в 11:04

Бурунов признался, с какими проблемами столкнулся на пути к успеху

Бурунов признался, что ему было нелегко добиться успеха из-за внешности

Сергей Бурунов Сергей Бурунов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Актер Сергей Бурунов в беседе с РИА Новости признался, что ему было нелегко добиться успеха и славы из-за неканонической внешности. Знаменитость посоветовал молодым артистам всегда верить в себя и не бояться трудностей.

Путь был не просто долгий. Я ведь с трудом поступил. Не как актер Александр Петров, потому что я не такой красивый, как он. Мать мне говорила по этому поводу: «Посмотри в зеркало». До сих пор смотрю и вспоминаю ее слова. Я никогда не мечтал о такой популярности. И не предполагал, что когда-то это вообще может случиться, — рассказал Бурунов.

Он отметил, что успех может прийти в любой момент. Актер порекомендовал начинающим артистам не ставить себе невыполнимых задач и не ждать быстрых результатов. По его словам, все сразу хотят стать известными, а он не стремился к этому и просто действовал интуитивно.

Ранее Бурунов заявил, что мужчинам запретили чувствовать и разговаривать о своем душевном состоянии. По его словам, стесняться сильных эмоций в отношениях с супругой не нужно, поскольку только глупые женщины не переносят слезы мужчин.

