Бурунов признался, с какими проблемами столкнулся на пути к успеху

Актер Сергей Бурунов в беседе с РИА Новости признался, что ему было нелегко добиться успеха и славы из-за неканонической внешности. Знаменитость посоветовал молодым артистам всегда верить в себя и не бояться трудностей.

Путь был не просто долгий. Я ведь с трудом поступил. Не как актер Александр Петров, потому что я не такой красивый, как он. Мать мне говорила по этому поводу: «Посмотри в зеркало». До сих пор смотрю и вспоминаю ее слова. Я никогда не мечтал о такой популярности. И не предполагал, что когда-то это вообще может случиться, — рассказал Бурунов.

Он отметил, что успех может прийти в любой момент. Актер порекомендовал начинающим артистам не ставить себе невыполнимых задач и не ждать быстрых результатов. По его словам, все сразу хотят стать известными, а он не стремился к этому и просто действовал интуитивно.

