Юрист ответил, что грозит дебоширам за угрозы взорвать «Москва-Сити»

Угрожавшие взорвать «Москва-Сити» мужчины, если они ранее не были судимы, смогут избежать тюремного срока, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, в таком случае им, скорее всего, будет назначен крупный штраф или ограничение свободы.

За ложное сообщение об акте терроризма предусмотрена ответственность по статье 207 УК РФ, согласно которой возможно наказание в виде штрафа от 200 тыс. рублей до 500 тыс. рублей и вплоть до лишения свободы. Мужчин, которые угрожали взорвать башню в «Москва-Сити», если они впервые сообщили о ложном минировании и не были ранее судимы, в колонию не отправят. Им назначат наказание в виде штрафа или ограничения свободы. Также с виновников могут в гражданском порядке взыскать расходы на проведение эвакуации и ложный выезд спецслужб. Также, вероятно, им придется возместить упущенную прибыль, если, например, была эвакуация торгового центра, — пояснил Салкин.

Ранее сообщалось, что дебоширов, которые угрожали взорвать одну из башен делового центра «Москва-Сити», вывели из здания. Мужчины были задержаны сотрудниками Росгвардии. Всего росгвардейцы арестовали троих человек.