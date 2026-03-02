«Естественно, вокруг Ирана»: Путин проведет разговор с зарубежным лидером Песков: Путин проведет переговоры с зарубежным лидером на тему Ирана

Президент РФ Владимир Путин проведет телефонный разговор с одним из зарубежных лидеров в понедельник, 2 марта, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что беседа будет связана с эскалацией ситуации вокруг Ирана. Песков добавил, что Москва находится в постоянном контакте с руководством Исламской Республики, передает РИА Новости.

Идут встречи, совещания внутренние и международные телефонные разговоры. Как минимум, один. Я думаю, мы в середине дня поделимся информацией о нем. Связано это, естественно, с ситуацией вокруг Ирана, — сказал Песков.

Ранее стало известно, что США за день до начала ударов по Ирану выдвинули Тегерану ультиматум. Американское предложение включало требование установить мораторий на обогащение урана сроком на 10 лет и обещание поставлять бесплатное ядерное топливо для гражданских нужд. Иран отверг инициативу.

До этого газета The New York Times сообщила, что Иран атаковал не менее шести военных объектов Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Удары пришлись по позициям США в Бахрейне, Ираке, Кувейте и ОАЭ. Журналисты отмечают, что у них нет точных данных о потерях среди американских военнослужащих.