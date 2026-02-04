Трамп рассказал о разговоре с Путиным Трамп заявил, что говорил с Путиным

Президент США Дональд Трамп сообщил, что разговаривал с президентом России Владимиром Путиным. При этом политик не раскрыл детали и дату разговора.

Я разговаривал с ним. Я хочу, чтобы он закончил конфликт, — сказал Трамп.

До этого сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил: пора начать процесс предоставления Украине ракет Tomahawk. Он призвал Трампа поменять меры, которыми тот пытается воздействовать на Россию.

До этого Трамп заверил, что проведет встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским. Американский лидер вместе с тем отметил готовность украинского коллеги и Путина к обсуждению возможного соглашения по урегулированию кризиса на Украине.

Ранее председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин сообщил, что Венгрия и Чехия могут оказать помощь американскому президенту в остановке кризиса на Украине. Он также отметил, что вклад в завершение противостояния могут сделать Словакия и Италия, которые выступают за восстановление отношений с РФ.