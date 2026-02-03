Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 19:07

Названы страны, которые помогут Трампу остановить конфликт на Украине

Политолог Самонкин: Венгрия и Чехия помогут США остановить конфликт на Украине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Francis Chung — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Венгрия и Чехия могут оказать помощь американскому президенту Дональду Трампу в остановке конфликта на Украине, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин. Он также отметил, что вклад в завершение противостояния могут сделать Словакия и Италия, которые выступают за восстановление отношений с РФ.

Сейчас у ЕС достаточно напряженные отношения с республиканцами. Однако внутри европейского блока у Трампа также есть свои сторонники среди оппозиционных платформ отдельных европейских стран и политиков, таких как Орбан, которого он считает своим личным другом. У них хорошие дружеские отношения. Поэтому на остановку этого безумия может повлиять оппозиция в данном лагере: Венгрия, Словакия, Чехия и Италия, которая сейчас выступает за нормализацию отношений с Россией. Все это приведет к противоречиям внутри НАТО, — объяснил Самонкин.

Политолог подчеркнул, что Трамп понимает, что Альянс давно изжил себя. Сейчас американский лидер сосредоточен на усилении влияния Вашингтона на Ближнем Востоке и в Латинской Америке.

НАТО упирается и считает, что необходимо дальше увеличивать военный бюджет на усиление русофобской позиции. А Трамп считает, что это уже мантра 20 века. Если Варшавский блок распался и СССР больше нет, тогда зачем нам содержать НАТО и воевать с несуществующими объединениями, которые ушли в историю холодной войны? Ему сейчас интереснее Ближний Восток и Латинская Америка, а не вклад в потенциал НАТО, — резюмировал Самонкин.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что НАТО перейдет к полноценной военной поддержке Украины только после подписания мирного договора. Так он отложил ввод войск и авиации Альянса до тех пор, пока боевые действия в стране не прекратятся.

