КСИР обрушил ракеты на Тель-Авив и Хайфу

Корпус стражей исламской революции нанес ракетные удары и атаковал дронами израильские стратегические объекты, сообщает агентство Fars со ссылкой на заявление военного ведомства. Целями стали правительственные здания в Тель-Авиве, а также военные базы и структуры безопасности в Хайфе и Восточном Иерусалиме.

Атака проведена в рамках масштабной ответной кампании после гибели высшего руководства Ирана, подчеркнули в КСИР. Иранское командование предупредило мирных жителей держаться дальше от военных объектов и административных центров, объявленных законными мишенями для продолжения ударов.

Ранее в иранском Красном полумесяце сообщили о гибели как минимум 555 граждан в результате американо-израильских ударов. Представители спасательной службы уточнили, что обстрелам и бомбардировкам подвергся 131 городской округ республики.

Кроме того, военный историк и эксперт по ПВО Юрий Кнутов предположил, что Иран способен атаковать израильский ядерный объект в Димоне в качестве возмездия за гибель аятоллы Али Хаменеи. Аналитик считает, что у Тегерана есть возможность применить для этого гиперзвуковое оружие — ракеты Fattah.