Юрист ответил, спасет ли видеофиксация от обмана при покупке квартиры

Видеофиксация сделки при покупке квартиры может повысить ее прозрачность, заявил «Финансам Mail» юрист управляющий партнер компании Юрий Митин. Он отметил, что съемка может служить еще одним способом гарантии.

Введение обязательной видеофиксации таких сделок, безусловно, можно рассматривать как меру, направленную на повышение прозрачности и достоверности процедуры удостоверения волеизъявления сторон, — рассказал Митин.

Юрист подчеркнул, что помимо видеофиксации необходим еще ряд инструментов, которые будут гарантировать безопасность сделки. При этом он отметил, что съемка не может заменить другие юридические процедуры.

Ранее юрист Михаил Салкин рассказал, что для избежания внезапной недееспособности продавца квартиры можно провести видеосъемку в момент подписания договора купли-продажи. По его словам, для дополнительной безопасности покупатель также может запросить медицинское освидетельствование перед проведением сделки.