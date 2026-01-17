Атака США на Венесуэлу
17 января 2026 в 18:48

Юрист ответил, как не попасться на внезапную невменяемость продавца квартиры

Юрист Салкин посоветовал фиксировать сделку о покупке квартиры на видео

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Для избежания внезапной недееспособности продавца квартиры можно провести видеосъемку в момент подписания договора купли-продажи, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, для дополнительной безопасности покупатель также может запросить медицинское освидетельствование перед проведением сделки.

Для того, чтобы продавец не объявил себя невменяемым, рекомендуется вести видеосъемку всего процесса сделки: проговаривать, что именно подписывается и зачем, уточнять ключевые вопросы — по какой причине продается жилье, где продавец планирует жить после сделки и как намерен распорядиться деньгами. Также имеет смысл запросить не только справки о том, что продавец не состоит на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах, но и организовать дополнительную фиксацию состояния в день сделки через медицинское освидетельствование на предмет способности понимать значение совершаемых действий, — заявил Салкин.

Салкин отметил, что важно передать деньги продавцу только безналичным способом. По его словам, это исключит возможные заявления о том, что сумма не была получена.

Ранее юрист Иван Соловьев заявил, что юридическая точка в скандальном деле с квартирой певицы Ларисы Долиной будет поставлена лишь при передаче ключей новой собственнице Полине Лурье. По его словам, речь идет о подписании передаточного акта.

Александрина Гуловская
А. Гуловская
